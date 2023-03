Adjudicadas por más de 1,7 millones de euros las obras para el nuevo paseo marítimo de Garrucha (Almería)

ALMERÍA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de la Costa y el Mar ha adjudicado a la empresa Licuas S.A. las obras de rehabilitación del borde marítimo en el tramo comprendido entre el castillo de Jesús Nazareno y el límite del término municipal de Mojácar, en Garrucha (Almería), por un importe de 1.723.385,41 euros.

Según ha indicado en una nota el Ministerio para la Transición Ecológica, se trata del único tramo costero en Garrucha que no cuenta con paseo marítimo. Así, los trabajos tendrán una duración de once meses y se financiarán íntegramente con cargo a los fondos Next Generation.

El objeto del proyecto es crear una zona lúdica, contigua al mar, de uso público, que por sus dimensiones y características, 430 metros de largo y 50 metros de ancho, frente al castillo y en una zona no densa en edificación, no sugieren un uso lineal como el del paseo marítimo contiguo, sino que está llamada a ser, probablemente, el espacio libre de uso público más importante del municipio.

"Es muy satisfactorio que unas obras de tanta relevancia se vayan a ejecutar en Garrucha a lo largo de los próximos meses. Era un proyecto muy demandado por el ayuntamiento y por los vecinos y, por fin, va a ser una realidad gracias a los fondos del Plan de Recuperación impulsado por el Gobierno de España", ha señalado el subdelegado de Almería, José María Martín.

El proyecto incluye un paseo peatonal contiguo a la línea de deslinde, otro paralelo al anterior que linde con la futura vía rodada, varias conexiones y paseos peatonales que enlacen los dos paseos anteriores, una zona de estancia, con bancos, cara al mar y desde la que se accederá a la playa a través de una escalera y una rampa peatonal y una glorieta en la zona sur que permitirá cambiar de sentido y facilitar la entrada a la gasolinera existente en el lugar.

Igualmente, el proyecto contempla dejar una zona pavimentada alrededor del castillo, con vegetación; una fuente en explanada con chorros de agua (que no será solo ornamental, sino también pisable), una amplia zona de juegos sobre pavimento de arena, un parque municipal, un lugar para chiringuito, una zona libre para la instalación de carpas para exposiciones o muestras, un aparcamiento con palmeras y una glorieta sobre la actual carretera AL-5105, con la que permitir cambios de sentido y mejorar el acceso a la gasolinera.