Adjudicado por casi 470.000 euros el nuevo servicio de excursiones marítimas por el litoral de Almería

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería, Sacramento Sánchez, informa de los acuerdos de la junta de gobierno local. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Almería ha adjudicado por 469.480 euros a Innova Cruceros S.L. el contrato para poner en marcha nuevas rutas turísticas marítimas por el litoral almeriense, una iniciativa enmarcada en el Plan Turístico de Grandes Ciudades con la que el Consistorio busca reforzar la promoción turística y la puesta en valor del patrimonio natural y paisajístico de la ciudad.

Según ha trasladado el Ayuntamiento en una nota, el servicio contempla la realización de rutas turísticas en una embarcación con capacidad mínima para 70 pasajeros sentados, con dos plazas adaptadas para personas con movilidad reducida y todos los medios necesarios "para garantizar la accesibilidad universal".

Las rutas tendrán como punto de salida y llegada el Puerto de Almería y recorrerán algunos de los espacios más emblemáticos del litoral almeriense. Entre las propuestas incluidas en el pliego figuran itinerarios hacia Cabo de Gata, con vistas al litoral volcánico y sus espacios protegidos, además de un posible fondeo frente a San Miguel o Las Amoladeras.

El contrato también contempla recorridos hacia Aguadulce y los acantilados de Enix, con panorámicas de la ciudad desde el mar, así como rutas circulares con fondeo frente a playas urbanas, acompañadas de actividades complementarias relacionadas con la música, la gastronomía, la interpretación ambiental o la observación marina.

Estas propuestas deberán concretarse ahora por parte de la empresa adjudicataria en coordinación con el Área de Turismo, responsable de la gestión del contrato. Las salidas estarán condicionadas por las circunstancias meteorológicas y se desarrollarán tres días a la semana durante dos meses en cada anualidad prevista.

En concreto, el servicio se prestará del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2026 y del 1 de abril al 31 de mayo en 2027 y 2028. Con esta actuación, el Ayuntamiento pretende ampliar la oferta de experiencias turísticas ligadas al mar y favorecer el conocimiento del litoral almeriense "desde una perspectiva ambiental, patrimonial y paisajística".

En la misma sesión, la junta de gobierno local ha aprobado la contratación del suministro e instalación de sensores para la localización de plazas de aparcamiento destinadas a personas con movilidad reducida y su integración en el sistema Smart Mobility actualmente implantado en el Ayuntamiento de Almería.

Este contrato cuenta con un presupuesto de licitación de 113.828,41 euros y permitirá ampliar la red municipal de estacionamientos inteligentes mediante la instalación de 101 sensores en otras tantas plazas de aparcamiento distribuidas por el municipio.

La actuación incluye la integración de estos dispositivos en la plataforma tecnológica existente, lo que permitirá el almacenamiento y tratamiento de la información generada, así como su consulta en tiempo real a través de las aplicaciones web municipales y de las aplicaciones móviles dirigidas a la ciudadanía.

De este modo, los usuarios podrán conocer el estado de ocupación de las plazas y localizar las disponibles de forma inmediata. Además del suministro e instalación de los sensores, el contrato contempla la entrega de 25 unidades de reserva para garantizar el mantenimiento y la continuidad operativa del sistema.

CONTRATOS PARA LA FERIA 2026

Por otro lado, el Ayuntamiento de Almería ha aprobado nuevos expedientes de contratación para avanzar en la planificación y organización de la Feria y Fiestas de Almería 2026, con más de 273.000 euros destinados al suministro del alumbrado extraordinario y elementos decorativos, así como a la gestión, organización y mantenimiento del Recinto Ferial.

Estos contratos se suman a los procedimientos recientes para la contratación de una nueva portada de feria y la renovación del vallado del recinto ferial. Todos los expedientes han sido promovidos a través del Área de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, que coordina los trabajos y contrataciones necesarios para la organización de la Feria y Fiestas de Almería 2026.

En primer lugar, la junta de gobierno local ha aprobado el expediente de contratación del suministro, en régimen de alquiler, de la iluminación extraordinaria y de los elementos decorativos para la Feria y Fiestas de Almería 2026, dividido en dos lotes y con un presupuesto base de licitación de 164.995,60 euros.

El contrato, pendiente ahora de su publicación en el portal de contratación, contempla el suministro, instalación, mantenimiento y desmontaje de todo el sistema de alumbrado extraordinario del recinto ferial, así como de los elementos decorativos que engalanarán diferentes espacios del centro de la ciudad durante la celebración de la Feria.

En el Recinto Ferial se instalarán 96 estructuras portantes iluminadas con tecnología LED, distribuidas por las diferentes calles del recinto. Estas instalaciones permanecerán en funcionamiento desde la inauguración oficial de la Feria y Fiestas, el 21 de agosto, hasta la noche del 30 de agosto, fecha que coincide con el cierre de la celebración.

El contrato incluye también la decoración de la Feria del Mediodía mediante la instalación de más de 45.000 farolillos distribuidos en distintos puntos emblemáticos del centro de la ciudad. El Paseo de Almería concentrará el grueso de esta decoración, con 40.000 unidades, 20.000 de color rojo y 20.000 de color blanco, que cubrirán el tramo comprendido entre Puerta de Purchena y la calle General Tamayo.

A ello se sumarán 10.400 farolillos más repartidos entre el Mercado Central y su entorno, 2.400 en el interior y 8.000 en el exterior, además de otros elementos decorativos en las calles Lachambre, con 720 unidades, y General Tamayo, con 1.680. En total, la longitud de las tiras decorativas instaladas en la ciudad oscilará entre los 8.000 y los 10.000 metros lineales.

Como complemento a esta decoración aérea, el contrato prevé la instalación de dos grandes estructuras ornamentales tipo 'photocall' en el Paseo de Almería, con una temática relacionada con la Feria y Fiestas de Almería.

Estos elementos, de aproximadamente tres metros de altura y dos metros y medio de anchura, estarán dotados de iluminación nocturna y se han concebido para convertirse en puntos de encuentro y referencia para vecinos y visitantes durante los días festivos.

La junta de gobierno local ha aprobado también la licitación del contrato de gestión, organización y mantenimiento del recinto ferial, con un presupuesto base de licitación de 108.900 euros.

La duración prevista de estos trabajos abarcará desde la formalización del contrato hasta finales de septiembre, una vez completadas las labores de desmontaje y desalojo del recinto ferial.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA BOMBEROS

En otro orden de cosas, la junta de gobierno local ha aprobado también la contratación del suministro de equipos de protección individual y equipamiento técnico destinados al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Almería, con un valor estimado de 30.348 euros.

La contratación, dividida en tres lotes, permitirá reforzar los medios materiales con los que trabajan los efectivos del parque de Bomberos de la capital, con nuevos equipos destinados a mejorar tanto la seguridad de las intervenciones como la capacidad operativa del servicio.

Entre el material previsto se incluyen equipos de protección individual para trabajos en altura, como cascos, arneses, triángulos de evacuación con tirantes, camillas de rescate y poleas, además de gafas de seguridad, máscaras faciales de protección frente a gases y vapores, sistemas de protección auditiva y un trípode desmontable para intervenciones especializadas en altura.