Aena renovará por 29,25 millones la pista del Aeropuerto de Almería, que cerrará seis días en febrero de 2028

Archivo - Una operaria guía un avión en el Aeropuerto de Almería. - AENA - Archivo

ALMERÍA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El gestor aeroportuario Aena ha sacado a licitación por 29.246.230 euros la obra de regeneración de la pista de vuelo del Aeropuerto de Almería, un proyecto con un plazo aproximado de ejecución de 19 meses que requerirá el cierre de la pista al tráfico aéreo durante seis días en la segunda mitad de febrero de 2028 para acometer las actuaciones más críticas.

Según ha informado la compañía en una nota, el proyecto se enmarca en la propuesta presentada para el DORA III, que contempla 9.991 millones de euros de inversión regulada para toda la red entre 2027 y 2031, con el objetivo, entre otros, de mantener los "máximos estándares de seguridad operacional" en sus instalaciones.

La regeneración constituye una actuación de mantenimiento que se lleva a cabo en todos los aeropuertos debido al desgaste que sufre el pavimento por el tránsito de las aeronaves y las condiciones climatológicas. La última intervención en la pista del Aeropuerto de Almería se produjo en 2007.

Aena ha señalado que se trata de una "compleja obra de ingeniería", planificada de forma "meticulosa" por afectar a una "zona crítica para la seguridad operacional".

Los trabajos incluyen el fresado de varias capas del pavimento actual y la ejecución de otras nuevas tanto en la pista como en las calles de rodaje, que conectan el campo de vuelo con la plataforma de estacionamiento, "para mejorar sus características superficiales y su capacidad estructural".

Asimismo, se llevarán a cabo tareas de nivelación de la franja de pista y se sustituirán los mástiles del sistema de aproximación situados en la cabecera 25.

La actuación también contempla la renovación integral del sistema de alumbrado aeronáutico en superficie, conocido como balizamiento, que pasará a utilizar tecnología LED "para favorecer un consumo energético más eficiente".

Para ello, se sustituirán más de 600 luminarias y 34 carteles indicativos en el área de movimiento de los aviones, formada por la pista, las calles de rodaje y la plataforma de estacionamiento. También se instalarán nuevos bancos de tubos para los circuitos eléctricos, cableado primario y secundario y reguladores.

CIERRE DE LA PISTA DURANTE SEIS DÍAS

La obra se ejecutará en varias fases para garantizar la seguridad de las operaciones y minimizar la afectación sobre el funcionamiento habitual del aeropuerto y su entorno, con la adopción de las medidas ambientales necesarias.

El grueso de los trabajos se desarrollará en horario nocturno, mientras las instalaciones permanecen cerradas al tráfico aéreo, entre las 22,45 y las 7,10 horas. Durante los seis días de cierre, el tráfico aéreo podrá operar desde un aeropuerto alternativo al de Almería.

Aena ha informado de que ya ha comunicado el cierre a las aerolíneas y al resto de empresas que operan en el aeropuerto para que puedan reprogramar los vuelos y reorganizar su actividad.

Durante esta fase se saneará la pista mediante el fresado de los 17,5 centímetros del asfalto actual y la posterior aplicación y compactación del nuevo pavimento. Antes se realizará una excavación de 1,45 metros de profundidad para reforzar las capas inferiores.

La obra se ejecutará durante las 24 horas del día para que, una vez reabierta la pista al tráfico, solo queden pendientes trabajos que puedan programarse durante la noche y que no afecten a los vuelos.

LA PRIMERA PISTA SOSTENIBLE DE LA UNIÓN EUROPEA

Los trabajos se han planificado de acuerdo con los criterios del método 'Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology' (Breeam), considerado el sistema de evaluación y certificación de sostenibilidad en infraestructuras más avanzado y utilizado a escala internacional.

El objetivo es que el Aeropuerto de Almería se convierta en el primero de la Unión Europea con una pista de vuelo certificada mediante este sistema.

Entre los requisitos del método se encuentran el fomento de la economía circular mediante la reutilización de materiales, la optimización del consumo energético y la aplicación de principios de durabilidad y bajo mantenimiento para reducir futuras intervenciones.

La planificación también prevé impulsar la contratación de proveedores y mano de obra locales y la coordinación con la comunidad del entorno para diseñar una "obra respetuosa" y reducir molestias como el ruido, el polvo y el tráfico.