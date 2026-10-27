Afectación en el tráfico desde el Antiteatro de la Rambla hasta la Plaza de las Velas por las concentraciones en Almería

La plantilla de Surbús se manifiesta frente al Ayuntamiento de Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha detallado que el itinerario entre el Anfiteatro de la Rambla, Avenida Federico García Lorca, en sentido descendente, hasta llegar a la Plaza de las Velas sufrirá este miércoles, 28 de octubre, afectaciones en el tráfico debido a las manifestaciones convocadas por la plantilla de Surbus.

En concreto, estas afectaciones tendrán lugar entre las 9,30 y las 11,00 horas, según ha detallado el Consistorio.

En contexto, esta martes se cumplía una semana de huelga indefinida por las condiciones laborales de los trabajadores de la plantilla de la referida entidad, sentido en el que han reclamado de nuevo una reunión con el equipo de gobierno para tratar de desbloquear la situación.