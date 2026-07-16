La agresión a la abogada en El Ejido (Almería) se produjo con un arma de fuego de calibre 32 por un cliente insatisfecho

Vehículos de la Policía Nacional en la Comisaría Provincial de Almería. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La agresión sufrida este miércoles por una abogada en El Ejido (Almería) se produjo con un arma de fuego de calibre 32, y no con una escopeta de balines, como se apuntó en un primer momento, mientras la Policía Nacional mantiene activo un dispositivo para localizar al presunto autor, un cliente insatisfecho con el que la letrada había mantenido una disputa.

Según han precisado fuentes policiales, la víctima permanece ingresada con pronóstico reservado, frente a las primeras informaciones que apuntaban a que había sufrido lesiones de carácter leve.

La Policía Nacional ha señalado que se han dispuesto "todos los medios humanos y materiales" para localizar al sospechoso, mientras continúa abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión.

El suceso tuvo lugar sobre las 9,30 horas en la calle Granada del municipio ejidense. El servicio de emergencias 112 Andalucía recibió una llamada que alertaba de que una mujer había recibido un disparo, por lo que dio aviso a la Policía Local, la Policía Nacional y los servicios sanitarios.

El Colegio de la Abogacía de Almería y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados han condenado el ataque, ante el que este último ha expresado su "más absoluta condena", y ha calificado lo ocurrido como un hecho de "extraordinaria gravedad".

La institución ha advertido, además, de que cualquier agresión, amenaza o intimidación contra un profesional de la abogacía por el desarrollo de sus funciones supone "un ataque directo al propio Estado de Derecho".