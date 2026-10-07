La agroindustria almeriense muestra en Fruit Attraction su "estabilidad" ante las "fluctuaciones del mercado"

Representantes del Ayuntamiento de Almería y del sector hortofrutícola durante su participación en Fruit Attraction. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La agroindustria almeriense ha mostrado en Fruit Attraction, que se celebra hasta este jueves en Ifema Madrid, su "robustez, estabilidad y capacidad de adaptación" ante las "constantes fluctuaciones del mercado".

Según ha informado el Ayuntamiento de Almería en una nota, la presencia municipal en la feria se ha saldado con un balance "satisfactorio", en una cita que ha consolidado a la capital y a la provincia como "epicentro indiscutible del sector hortofrutícola internacional".

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha afirmado que, mientras los mercados sufren "constantes altibajos", las empresas almerienses "han demostrado su capacidad para mantener una producción estable, segura y de la máxima calidad durante todo el año y eso supone una garantía para los clientes, que ven asegurado el abastecimiento durante todo el año".

El Consistorio ha destacado además que, durante los seis primeros meses del año, Almería ha liderado las exportaciones agroalimentarias de Andalucía tanto en valor como en volumen, con ventas de más de 1,7 millones de toneladas por valor de 3.059 millones de euros. Estas cifras representan un aumento de casi un 16 por ciento en el valor de las exportaciones de la provincia con respecto al mismo periodo del año anterior.

"Nuestra agricultura ha convertido a Almería en referente mundial de innovación, tecnología, sostenibilidad y capacidad exportadora y Fruit Attraction es un espacio privilegiado para mostrar todo su potencial", ha afirmado la regidora.

DESTINO PARA LA INVERSIÓN

Durante la celebración de la feria, Vázquez ha mantenido encuentros con representantes del sector, empresas e instituciones y ha participado en diferentes actividades vinculadas a la promoción de Almería y de su tejido productivo.

La alcaldesa ha reiterado el compromiso municipal "con la agricultura de las pequeñas cosas, esas que hacen que el engranaje funcione, como la mejora de los caminos rurales, la cesión de agua, el acercamiento del campo a la ciudad, la bajada de impuestos y el diálogo permanente con el sector".

Además, Vázquez ha señalado que, para el Ayuntamiento, la participación en esta cita internacional supone "una oportunidad para dar visibilidad a la propia ciudad, reforzar su posicionamiento y mostrar las posibilidades que ofrece Almería no solo como territorio agrícola, sino también como destino para la inversión, el talento y la celebración de encuentros profesionales".

La presencia municipal se ha planteado desde una perspectiva amplia, con Fruit Attraction como una "ventana al mundo desde la que mostrar una capital estrechamente vinculada a un modelo productivo que forma parte de su identidad y que no solo produce, sino que innova, transforma, exporta y genera conocimiento".

El Consistorio ha destacado además el "potente ecosistema empresarial y profesional" vinculado al sector agroalimentario y su capacidad para generar nuevas oportunidades.