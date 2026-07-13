Albares agradece la solidaridad de los países europeos por el incendio de Los Gallardos (Almería)

La Reina Letizia y José Manuel Albares han despedido al equipo de emergencias médicas que viaja a Venezuela para colaborar en las labores de rescate - EUROPA PRESS

BRUSELAS/SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha agradecido este lunes desde Bruselas "toda la solidaridad" que están trasladando a España "todos nuestros socios europeos" por la "terrible tragedia" en Almería, en Andalucía, por el incendio que estos días "ha asolado a nuestro país".

"Estoy en contacto con varios de mis homólogos, especialmente con aquellos que tienen colonias importantes en Almería y que, por lo tanto, pueden haberse visto afectados", ha detallado el ministro de Exteriores en declaraciones a los medios antes de asistir al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra este lunes en Bruselas.

La cifra de fallecidos en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) ha ascendido a trece en la noche de este domingo, tras la muerte de una mujer de 93 años de origen británico que se encontraba entre los heridos y permanecía ingresada en el Hospital de Torrecárdenas. También hay denuncias sobre una decena de personas desaparecidas.

Se está colaborando con las autoridades consulares de Bélgica, Reino Unido y Francia, un apoyo que está permitiendo la obtención de los perfiles genéticos, por lo que en un corto periodo de tiempo se podría tener la identificación de las víctimas.

El incendio se dio este domingo por estabilizado, un paso que, no obstante, no va a implicar automáticamente que la Unidad Militar de Emergencias (UME) desmonte el dispositivo que había desplegado en la zona, que continuará así el tiempo que haga falta en el lugar, según anunciaba este pasado domingo la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una comparecencia ante los medios de comunicación desde el puesto de mando avanzado ubicado en Turre (Almería) junto con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.