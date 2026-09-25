Alberto Contador muestra en bicicleta el patrimonio y los atractivos turísticos del destino 'Costa de Almería'

Alberto Contador y el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, durante la presentación de la nueva campaña promocional de 'Costa de Almería'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha puesto en marcha una nueva campaña promocional del destino 'Costa de Almería' protagonizada por el campeón ciclista Alberto Contador, con un vídeo que muestra la unión entre deporte, naturaleza y patrimonio en la provincia.

La institución provincial ha informado en una nota de que la pieza promocional ya está disponible en las redes sociales de la Diputación de Almería y en su canal de 'YouTube'.

La campaña se ha presentado este viernes en el Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec), en la antigua capilla del Hospital Provincial, durante el acto organizado por la institución provincial para celebrar el Día Mundial del Turismo, que se conmemora cada 27 de septiembre.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha señalado que la institución provincial ha querido contar en esta ocasión "con el mejor líder, con el jefe de filas que nos guíe en ese camino directo a vivir las experiencias que ofrece 'Costa de Almería' y compartirlo con toda la sociedad a través de un vídeo".

"Y ahí el número uno indiscutible es quien se encuentra en el podio eterno de los mejores ciclistas de todos los tiempos, nuestro ganador de Tour, Giro y Vuelta, Alberto Contador", ha destacado.

García Alcaina ha explicado que Contador se sube a su bicicleta para "recorrer los espacios naturales más emblemáticos de nuestra provincia y unir el turismo activo con el atractivo patrimonial de Almería".

En la pieza, Contador entrena con su equipo por las carreteras de la provincia y visita dos enclaves del patrimonio almeriense: el Murec, donde la Diputación ha desarrollado su principal proyecto de recuperación patrimonial, y el Cortijo del Fraile.

El recorrido culmina en este último enclave, que García Alcaina ha definido como "uno de los espacios más míticos y místicos de nuestra tierra" y "un sello inquebrantable de la identidad almeriense".

Sobre el Cortijo del Fraile, ha señalado que, al igual que se ha hecho con el Hospital Provincial, la Diputación lo va a "transformar por completo para devolverlo a toda la sociedad con el esplendor que nunca debió perder".

La actuación busca que el espacio, que se encuentra en el inicio de su recuperación y puesta en valor mediante su Plan Director como futuro Centro de Artes y Territorio, "renazca como epicentro cultural y turístico del Levante y toda la provincia, como recuerdo imborrable de la memoria de lo que somos, de los campos de Níjar y de cómo vivieron quienes nos precedieron convirtiendo la adversidad en oportunidad".

García Alcaina también ha aludido a los datos turísticos registrados este verano en la provincia, con un incremento de pasajeros en el Aeropuerto, así como al vuelo directo con Bucarest que empezará a operar a finales de octubre y a la designación de Almería como sede de la 'Adventure Travel World Summit'.

POTENCIAL TURÍSTICO DE ALMERÍA

Por su parte, Contador ha agradecido a la Diputación la oportunidad de participar en el proyecto y ha asegurado que Almería ha tenido un "peso muy importante" para él en su carrera ciclista profesional.

"Es verdad que he de confesar que lo tenía como en secreto, porque era como mi cuartel de operaciones y no quería que mis rivales lo supieran", ha explicado al referirse a las épocas en las que entrenaba en la provincia durante su carrera profesional, principalmente en los meses de invierno.

El exciclista ha señalado que "es un privilegio el poder venir en diciembre, el poder venir en febrero y transitar por esas carreteras en un estado espectacular, sin tráfico". "Es un destino muy bonito y es importante que se siga potenciando para que se le saque todo el potencial", ha sostenido.

Contador ha considerado además que Almería "todavía tiene mucho por recorrer, por promocionarse" y ha asegurado que el vídeo "va a posibilitar que muchas más personas se animen a conocer el destino", junto a otras iniciativas como la reciente etapa de la Vuelta a España con "las espectaculares subidas a Velefique y Calar Alto".

La jornada en el Murec ha concluido con una mesa redonda en la que varios expertos han abordado las estrategias para posicionar el destino 'Costa de Almería', combatir la estacionalización y aplicar las herramientas que ofrece la inteligencia artificial (IA) para captar más turistas y mejorar su experiencia en la provincia.

En el foro han participado Alberto Contador; José María Llop, responsable de Alianzas Estratégicas de atrapalo.com; Gonzalo Moreno, co-CEO y cofundador de minube.com; Marta Astilleros, directora del Hotel Servigroup Marina Playa en Mojácar; y Rubén Navarro, empresario de Bnatural Sport y profesor de Formación Profesional y técnico del medio natural.