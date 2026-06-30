Albox (Almería) lamenta el fallecimiento de un matrimonio con raíces en el municipio tras los terremotos de Venezuela

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ALBOX (ALMERÍA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Albox (Almería) ha expresado sus condolencias por el fallecimiento de un matrimonio con raíces familiares en el municipio tras los terremotos registrados en Venezuela, una catástrofe en la que la cifra de españoles fallecidos se ha elevado este martes a 18, mientras que otros 144 permanecen desaparecidos.

La pareja se encontraba en su residencia en La Guaira, el estado más afectado por los seísmos de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudieron el pasado miércoles el centro de la costa venezolana.

José Ignacio Jiménez, exencargado de relaciones públicas de España en la ONU, y su esposa, María Clemencia López, exembajadora de Venezuela en Cuba, han sido recordados por el Consistorio a través de una publicación en 'Facebook', en el que ha trasladado, en nombre de toda la sociedad albojense, su "profundo pesar".

En su mensaje, el Ayuntamiento ha señalado la especial vinculación que José Ignacio mantuvo con Albox, el pueblo de sus padres y abuelos. Asimismo, ha recordado que hace apenas unas semanas intervino en una conferencia sobre la Transición Española en la Alfarería de 'Los Puntas', donde estuvo acompañado por su esposa.

El último balance general, confirmado por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, eleva a 1.719 las personas fallecidas y a más de 5.000 las heridas por los seísmos.