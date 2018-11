El alcalde de Almería felicita a Amat por su labor en la Diputación y ve en García "un magnífico presidente"

Publicado 12/11/2018 13:30:16 CET

ALMERÍA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha felicitado este lunes al presidente de la Diputación, Gabriel Amat, por su labor al frente de la institución provincial después de que este fin de semana confirmara que abandonará el cargo antes de que finalice el mandato, "una decisión que no podremos más que aceptarla independientemente de que nos parezca una pena", según ha valorado el regidor, quien ve en su sucesor, el vicepresidente de la institución y el edil de Ayuntamiento de Almería, Javier Aureliano García, un "magnífico presidente".

"Gabriel Amat es una persona que lleva muchos años trabajando primero por el municipio de Roquetas que siempre ha sido su prioridad, por la Diputación Provincial y también por la buena salud del PP que preside desde hace muchos años", ha recordado el primer edil almeriense, quien ha destacado el trabajo efectuado por el presidente y su equipo desde su llegada a la institución provincial, cuando bajo la gestión socialista "era de sobra conocida en toda España por los líos, la corrupción, el despilfarro y los excesos".

Fernández-Pacheco ha indicado que con la entrada de los populares, la institución supramunicipal se "ha transformado en el mejor instrumento para ayudar a los municipios pequeños de la provincia" en asuntos "tan importantes como el suministro de agua potable" o con "las infraestructuras que necesitaban".

El regidor capitalino ha incidido en que con Amat al frente, la Diputación se ha convertido en la administración "seria", "solvente" y "austera también", que "está para lo que tenía que estar", por lo que cree que con este bagaje más el acumulado como alcalde y presidente de los populares, Amat "tiene una historia de servicio lo suficientemente amplia e importante para permitirse el ser él quien decida hasta dónde llega su carrera al frente de sus responsabilidades, y los demás no podemos más que respetarlo", según ha dicho.

Con ello, ha insistido en que el PP "cuenta con mayoría absoluta en esa administración" y "tiene a gente muy preparada y muy válida" para "coger el testigo que deja el presidente Amat y mejorarlo todavía si cabe". "Hay cantera, hay recambio y lo único que nos queda es que Gabriel decida tomar esa decisión", ha añadido.

GARCÍA, "UNA PERSONA MUY PREPARADA"

El alcalde ha expresado además su confianza hacia el concejal almeriense y vicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, quien sustituirá a Amat en el puesto y quien, según el primer edil de la capital, "es una persona muy preparada". "Es concejal del Ayuntamiento de Almería desde 2003 y conoce muy bien la Administración Pública", ha recordado Fernández-Pacheco.

Así, ha augurado "buenas sinergias" entre la Diputación y el Ayuntamiento de Almería con la llegada de García, a que le une "una amistad con él desde hace muchísimos años" y con el que mantiene una "relación personal más importante que la relación institucional", según ha apuntado.

El alcalde ha apuntado que en sus casi tres años como mandatario de la ciudad no ha encontrado "otra administración más cercana y colaboradora" que la Diputación, de la que Amat saldrá de forma "inminente", según confirmó ante los medios de comunicación durante la celebración del Día de la Provincia en Vícar.

"Nunca se puede decir de este agua no beberé, pero es verdad que he dicho y sigo diciendo que terminaré donde empecé, en Roquetas, si salgo elegido en las próximas elecciones como alcalde, y que me iré antes de que termine mi mandato en la Diputación. Lo he dicho, lo sigo diciendo y lo haré", declaró Amat a Europa Press.

El actual presidente de la Diputación de Almería ha recordó que es una decisión que tenía "prevista desde hace tiempo" y que no responde a "que digan unos una cosa u otra". Amat se mostró "satisfecho de haber podido colaborar con una provincia como la de Almería, fuerte y trabajadora, con mujeres y hombres muy honrados".