El alcalde de Almería, partidario de activar la movilidad entre provincias en fase 3 "si se dan las condiciones"

ALMERÍA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), se ha mostrado este viernes a favor de que se retomen la movilidad entre provincias con la llegada a la fase 3 en caso de que "se den las condiciones sanitarias suficientes para que esa medida se pueda adoptar", ya que estos tráficos aportan "enteros y valor añadido a la economía y sobre todo al turismo".

Así lo ha manifestado el primer edil en declaraciones a los medios antes de que trascendiera que el Ministerio de Sanidad autoriza a las ocho provincias andaluzas a pasar a la fase 3 desde el próximo lunes, 8 de junio, dentro del plan de desescalada hacia la "nueva normalidad" frente a la crisis del coronavirus.

Para Fernández-Pacheco, el poder volver a desplazarse de una provincia a otra sería una "magnífica señal" hacia la recuperación de la normalidad, si bien ha recordado que su opinión personal "es incluso irrelevante" frente a los criterios técnicos y sanitarios bajo los que se ha de adoptar dicha determinación.

No obstante, el alcalde ha recordado que la circulación abierta entre provincias va a ser un aspecto "decisivo" en los próximos meses "para el mantenimiento de los puestos de trabajo y creación de riqueza en Almería". "No es que a mí me gustaría forzar esa situación cueste lo que cueste o pese a quien pese, sino que ojalá se den los criterios*para que a quien corresponda la pueda adoptar", ha insistido.

El regidor, quien también había expresado su interés de que toda Andalucía pasara al mismo tiempo a la fase 3 de la desescalada y quedaran bajo el mando de la Consejería de Salud y Familias, ha apelado a la "responsabilidad" individual frente a la pandemia. "Más importante*que disfrutar de esa nueva normalidad es no volver atrás y los almerienses lo estamos haciendo muy bien", ha valorado en relación al comportamiento de los ciudadanos durante las últimas semanas.

"Los almerienses hemos conseguido mucho en los últimos meses y semanas en base a la responsabilidad colectiva y a una idea muy clara: que nos estábamos jugando el ser o no ser", ha observado el alcalde, quien maneja datos "bastante positivos" en cuanto a perspectivas turísticas para este verano ante una actividad económica que "se está retomando de una manera cierta y palpable".