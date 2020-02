El alcalde de Almería reprocha al Gobierno la falta de datos sobre obras ferroviarias: "No paran de darnos largas"

Publicado 20/02/2020 16:57:58 CET

ALMERÍA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), se ha quejado este jueves de la falta de información por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sobre la planificación para el desarrollo del soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad y de los proyectos para la consecución de la Alta Velocidad con Murcia, entre otros proyectos.

"No paran de darnos largas", ha indicado el regidor, quien ha precisado que "desde el mes de diciembre" el Ayuntamiento, como miembro de la sociedad Almería Alta Velocidad (AAV) participada también por la Junta de Andalucía y el Gobierno, debería conocer el anteproyecto para el desarrollo de la segunda fase de integración urbana en la capital, cuya opción soterrada ha sido puesta en cuarentena por el subdelegado de Gobierno, Manuel de la Fuente.

No obstante, el primer edil no contempla otro escenario que no suponga continuar con el soterramiento de vías desde el Puche hasta la Avenida del Mediterráneo y la construcción de una nueva estación de AVE, lo que conllevaría la apertura de la calle La Marina desde la plaza Manuel Fraga. "La opción de que no se vaya a hacer, yo ni me la planteo", ha explicado Fernández-Pacheco ante las "muchas reuniones" mantenidas con equipos técnicos de Adif y gabinetes anteriores.

"Lo que no sabemos es por dónde van los proyectos y es importante a la hora de decidir y pormenorizar, y deberíamos saberlo desde el mes de diciembre", ha incidido el alcalde, quien aún así ha dado un "margen de confianza" a la espera de que finalmente se convoque en el mes de marzo la reunión de Almería Alta Velocidad y se determinen estos proyectos, que supondrían además "reurbanizar media Almería" con la supresión de puentes y túneles.

Sobre la supresión del paso a nivel de El Puche o las obras de Alta Velocidad hacia el río Andarax, el alcalde ha incidido en que ambas actuaciones cuenta con un "retraso difícil de explicar". "No tiene explicación porque tampoco nos la dan", ha remarcado a la hora de dejar constancia de la falta de información por parte de la Administración central. "El Ayuntamiento de Almería, aún siendo socio de la Almería Alta Velocidad, no tiene certeza acerca del horizonte temporal para su culminación", ha añadido.

Con esto, el alcalde ha optado por ser "comprensivos" y "respetuosos" a la espera de una respuesta. "Los políticos no debemos manosear demasiado este proyecto porque nos jugamos demasiado", ha observado con la esperanza de que Adif convoque la reunión próximamente, según ha indicado ante los representantes de la Mesa en Defensa del Ferrocarril, con los que ha tenido una reunión en Alcaldía.

"LA PRUDENCIA ESTÁ AL LÍMITE"

Más contundente se ha mostrado el portavoz de la plataforma en defensa del ferrocarril, José Carlos Tejada, para quien es "preocupante" que "siga pasando el tiempo y acumulemos un retraso en las obras de Alta Velocidad importante". "La prudencia del alcalde no tenemos por qué tenerla", ha advertido el representante de la mesa, quien ha asegurado que ya la tienen "al límite".

"Vemos con preocupación el impás que se está generando con ese informe que tendría que estar encima de la mesa para presentar alegaciones y para que el Ayuntamiento tuviera conocimiento, porque es una obra fundamental de cara a su futuro y seguimos sin noticias de Ábalos", ha explicado Tejada, quien ha recordado que la plataforma también solicitó una reunión con él hace 18 meses y aún esperan respuesta.