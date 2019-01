El alcalde anuncia cámaras de seguridad tras los actos vandálicos reiterados en la Ermita de Torregarcía

Publicado 21/01/2019 15:17:59 CET

ALMERÍA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha anunciado este lunes que se van a instalar cámaras de seguridad en el entorno de la Ermita de Torregarcía tras el segundo acto vándalico registrado en los últimos días, en los que se ha quemado la puerta de madera que da acceso al templo y se han realizado pintadas en sus muros.

"El Ayuntamiento va a garantizar que la ermita esté en magnífico estado para que la gente pueda seguir demostrando su fe libremente y los vándalos deben saber que no van a ganar y que, además, trabajamos para cogerlos", ha dicho en declaraciones a los periodistas.

Fernández-Pacheco ha indicado que, tras el primer ataque a la ermita un día antes de la celebración de la tradicional y anual romería de la Virgen del Mar, técnicos municipales ha reparado los desperfectos al tiempo de que se ha "vigilado" la zona, "conscientes de que hay algún desaprensivo e intolerante que demuestra su odio y poco respeto a la ermita y a lo que representa".

"La ermita representa a la patrona de Almería y la fe que los almerienses practica desde el respeto y de forma tranquila, por lo que el Ayuntamiento no se va a quedar impasible", ha advertido.

Al hilo de esto, ha detallado que se está trabajando "para gaantizar la seguridad" aunque "un turno de la Policía Local está pasando todas las noches" y que está previsto la instalación de cámaras de seguridad.

Ha señalado, asimismo, que "repararemos lo que destruyan los vándalos una y otra vez porque no van a lograr nada". "No hay que dar más protagonismo a quienes no lo merecen por su intolerancia y su odio hacia los que practican su fe de forma pacífica", ha concluido.

La Hermandad de la Santísima Virgen del Mar de Almería ha denunciado públicamente un segundo intento de incendio contra la ermita de la Virgen de Mar, en la playa de Torregarcía, durante este fin de semana, donde en los días previos a su romería ya se realizaron pintadas y se ha trató de prender la puerta de acceso, lo que llevó al Ayuntamiento a poner "vigilancia".

Según un comunicado que la hermandad ha difundido en sus redes, la intervención de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ha permitido paliar los daños en el templo, si bien han hecho un llamamiento "urgente y necesario" a todas las autoridades para mantener "el orden, la seguridad y la integridad" de la ermita.

Asimismo, han condenado dichos actos "reiterados" que "atentan contra la fe cristiana y la devoción de la Santísima Virgen del Mar", al tiempo que han convocado a todos los fieles a unirse "a la repulsa contra estos actos vandálicos".