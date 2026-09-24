El alcalde de Carboneras (Almería) ve "anormal" la situación política del municipio y pide autocrítica a los concejales

El alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (CS), finaliza sin más concejales el segundo pleno celebrado este jueves. - EUROPA PRESS

CARBONERAS (ALMERÍA), 24 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (CS), ha admitido este jueves que la situación política del municipio, donde se ha quedado solo al frente del Ayuntamiento tras la salida y cese del resto de ediles de la junta de gobierno, resulta "anormal", sentido en el que ha reclamado autocrítica a los concejales de la corporación que, desde el PSOE, PP y grupo de no adscritos le han apoyado y retirado su confianza a lo largo del mandato.

"Algunos se tendrían que mirar a sí mismos y ver si la forma de actuar ha sido la más correcta y la más precisa, porque en teoría nos presentamos todos para trabajar por Carboneras, pero a la vista está que eso parece que no se está cumpliendo en estos momentos", ha manifestado Hernández al final de un pleno extraordinario convocado a petición de cinco concejales que no han acudido a la sesión al no ver reflejado en el orden del día los asuntos que interesaban tratar.

El primer edil carbonero ha acabado en absoluta soledad el segundo de los dos plenos convocados para este jueves tras la no participación de dos concejales del PSOE, que solo han acudido al primer pleno, y marcha de cuatro ediles del PP en la segunda sesión una vez respaldada la avocación de competencias de la junta de gobierno local en el Pleno, ya que el primero de estos órganos carece de quórum suficiente para la adopción de decisiones.

Cabe recordar que Hernández se hizo con la Alcaldía de este pueblo costero de 8.400 habitantes tras una moción de censura al PP con el apoyo del PSOE; un acuerdo que se malogró meses después pese a lo cual ha logrado sostenerse en el cargo apoyado en un pacto para la formación de gobierno suscrito con el PP a finales de 2024 y que terminó de diluirse el pasado verano.

"Desgraciadamente no puedo celebrar junta de gobierno porque (...) no se presentan los concejales", se ha quejado el regidor, quien no obstante cree que, pese a ello, "el pueblo de Carboneras sí tiene que seguir funcionando", con lo que confía en poder sostener el Ayuntamiento hasta las próximas elecciones municipales, en mayo de 2027.

El alcalde ha criticado así la actitud de los cinco concejales que pidieron el Pleno extraordinario que se ha llevado a cabo con su ausencia, anunciada un día antes. "Intentan hacer ruido, intentan contaminar, intentan tergiversar, pero la realidad es la que es: no asisten", les ha afeado antes de asegurar que él está dispuesto a "debatir" sobre el estado del municipio.

La exedil del PP y concejal no adscrita Ángeles Carrillo, el exalcalde y edil no adscrito Felipe Cayuela, el exalcalde socialista y concejal José Luis Amérigo o otros dos concejales, también vinculados al PSOE, habían pedido abordar once puntos concretos en el pleno extraordinario al que no han acudido por haberse modificado el orden del día; una cuestión que la secretaria municipal ha avalado a preguntas de los concejales del PP bajo la potestad del alcalde.

Aún así, Hernández considera que los peticionarios del Pleno se han ausentado para no "confrontar" ideas. "Creo que no asisten por lo que no asisten: porque todo está negro sobre blanco y está todo claro, clarísimo", ha añadido antes de recordar que los tres decretos de Alcaldía aprobados el pasado lunes y llevados a la sesión ordinaria buscan dar continuidad a la labor municipal.

Con ello, ha criticado que los concejales hayan adoptado decisiones que, según ve, van contra los intereses del municipio, como el rechazo de un plan de ajuste con el consiguiente "perjuicio" para las arcas de Carboneras o los recursos contra el acuerdo instado por el TSJA para anular la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, dos de ellos formulados por los ediles José Luis Amérigo y Felipe Cayuela. "Un servidor atiende las peticiones de los tribunales de justicia", ha asegurado frente a quienes intentan "enmarañar", según ha añadido.

En cualquier caso, el alcalde ha manifestado en declaraciones a los medios tras la doble sesión plenaria que el Ayuntamiento "va a seguir funcionando con normalidad" gracias a "un equipo de funcionarios muy capacitado" y "muy eficiente" que va a trabajar "a una" para "llevar a Carboneras al lugar que se merece".

"Un servidor tiene la ilusión, la fuerza y la energía suficiente para seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora para que Carboneras siga funcionando", ha dicho no sin reconocer que el escenario "requiere mucho trabajo" así como "una entrega absoluta en cuerpo y alma".