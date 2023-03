El alcalde de Roquetas (Almería) exige a Marlaska que cumpla el anuncio de la Comisaría: "En precampaña se dice de todo"

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Roquetas de Mar (Almería), Gabriel Amat (PP), ha exigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que cumpla con el anuncio efectuado desde el Ejecutivo para ubicar en la localidad una Comisaría de Policía Nacional, a cuyo cargo quedarían de "forma íntegra" las competencias de seguridad una vez implantada, lo que conllevaría la salida de la Guardia Civil.

"Se puede decir casi todo cuando llega la precampaña y luego si te vi no me acuerdo", ha manifestado a preguntas de los medios el regidor roquetero, quien ha hecho referencia a la visita del ministro para "un mitin político" este sábado en la localidad para reclamarle que "cumpla" con lo anunciado y "no venga a perder el tiempo como hizo Rodríguez Zapatero o como Pedro Sánchez".

El primer edil 'popular' ha recordado que en base al protocolo suscrito con el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido en 2018, el Ayuntamiento estaba pendiente de la firma de un convenio para dotar de nuevas instalaciones el Cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar, ante el inmueble "sucio" y "en ruinas" que sería sustituido por otro cedido "gratuitamente" por el Consistorio.

Así, en base a dicho protocolo por el que se elevó el rango del cuartel y se incrementó la dotación de efectivos, Amat ha reconocido que no le gustaría que la Guardia Civil abandonara la localidad ante la posibilidad de desempeñar sus funciones en el ámbito rural, entre otros, si bien esta es una decisión del Gobierno, según ha admitido.

En cualquier caso, el alcalde ha reclamado al ministro que detalle sus planes sobre la creación de una comisaría. "Debe de haber algo detrás que ampare esa promesa", ha dicho el regidor, quien ha recordado que, en respuesta parlamentaria, el Gobierno señaló que dicha infraestructura no estaba contemplada en el plan para la Seguridad del Estado 2019-2025.

Asimismo, se ha mostrado dispuesto a ceder de nuevo los terrenos que fueron retirados para edificar las dependencias policiales "sea para la comisaría de la Policía Nacional o para el cuartel la Guardia Civil, pero que no me engañen". "Los políticos perdemos la responsabilidad cuando engañamos, y yo digo, aquí lo tiene usted, pero no se lo voy a dar hasta que no tenga claro que lo van a hacer", ha indicado.

Con ello, Amat ha insistido en que Roquetas "necesita seguridad ya, ayer mejor que hoy" porque "hay 120.000 habitantes diarios y en verano 200.000 con 110 nacionalidades". "El Gobierno de España no se ha enterado todavía de cómo es Roquetas. Es un municipio que crece. Este año solo ha crecido el censo en más de 4.000 personas y seguimos creciendo todos los años. En 20 años hemos crecido el 200%. Eso se merece más seguridad y unas buenas dependencias judiciales", ha dicho.