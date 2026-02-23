El alcalde de Roquetas (Almería) urge un "protocolo urgente" para impulsar la Comisaría y "reforzar" la Guardia Civil

Archivo - El alcalde de Roquetas de Mar (Almería), Gabriel Amat (PP). - AYUNTAMIENTO DE ROQUETA DE MAR - Archivo

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 23 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Roquetas de Mar (Almería), Gabriel Amat (PP), ha remitido una carta a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior para la firma "urgente" de un protocolo que permita la implantación de la Comisaría de Policía Nacional así como para "reforzar" la presencia de la Guardia Civil.

En una nota, el alcalde ha mostrado su interés en "agilizar la cesión y mutación demanial de las infraestructuras municipales" ofrecidas para la implantación de las dependencias policiales así como en la adopción de medidas para mejorar la plantilla y recursos de la Guardia Civil, "cuya labor ha sido ejemplar en el municipio pese a la elevada demanda de seguridad ciudadana".

En el escrito, Amat incide en que tanto en 2006 como en 2018 se han suscrito acuerdos con el Ministerio del Interior para la creación de una Comisaría, pero que "no han llegado a materializarse pese a que la creación de una Comisaría Local con sede en Roquetas de Mar".

El regidor ha dicho que el Ayuntamiento ya ha puesto a disposición de la Dirección General de la Policía "un espacio para su ubicación permanente" y "un local provisional, a la espera del envío del protocolo ministerial que determine efectivos, necesidades y servicios para formalizar la cesión y la mutación demanial de las instalaciones ofrecidas".

"Resulta imprescindible avanzar en la firma de este protocolo para que el Ayuntamiento pueda articular la cesión de las infraestructuras que ya ha ofrecido y facilitar, de forma ágil, la implantación de la Comisaría de Policía Nacional que demanda una ciudad de más de 114.000 habitantes", ha añadido.

Amat ha insistido en que la petición municipal busca "reforzar" la presencia de la Policía Nacional y, al mismo tiempo, "garantizar el papel que viene desempeñando la Guardia Civil" en el municipio".

La seguridad ciudadana en el municipio es atendida principalmente con efectivos de la Guardia Civil, quienes "operan con recursos limitados frente a una criminalidad cuya tasa supera la media nacional, lo que hace aún más urgente la coordinación institucional y el refuerzo de los medios del Estado en el municipio".

Amat ha reiterado la "plena disposición" del Ayuntamiento para "colaborar" con Interior. "El Ayuntamiento ofrece toda su colaboración institucional para que este proceso se materialice cuanto antes y dé respuesta a una necesidad urgente y largamente reivindicada por nuestros vecinos", ha añadido.