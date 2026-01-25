La alcaldesa acompaña a Guillermo Blanes en el homenaje del fútbol almeriense con cariz solidario

Homenaje a Guillermo Blanes. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Almería rindió un homenaje "muy merecido", en la tarde del sábado, a Guillermo Blanes, vinculado al deporte y "uno de los grandes protectores del fútbol almeriense". El Estadio de los Juegos Mediterráneos se vistió de gala con más de 8.000 aficionados para aplaudir a uno de los impulsores del crecimiento del balompié en la ciudad, y lo hizo con un partido de altura con componente solidario, entre los veteranos de la UD Almería y del FC Barcelona.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, 1-1 fue el resultado, lo de menos, en una tarde en la que se disfrutó con la calidad técnica de los jugadores y se le ofreció el cariño de los almerienses a Guillermo Blanes.

Representantes de la sociedad y el deporte se dieron cita en el Estadio como la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, que estuvo arropando al homenajeado y ha afirmado que "Guillermo Blanes ha demostrado a lo largo de su vida su pasión por el deporte, como empresario y dirigente deportivo, contribuyendo de manera decidida al crecimiento del fútbol y a la creación de la UD Almería".

Asimismo, la primera edil ha concretado que "la ciudad de Almería le está muy agradecida y desde el Ayuntamiento queremos contribuir a este homenaje y darle las gracias por todo lo que ha hecho por la ciudad".

También han asistido el presidente de Diputación, José Antonio García Alcaina, y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, entre otras autoridades.

En relación, Guillermo Blanes estaba "especialmente emocionado", acompañado de su familia, las peñas de Almería y FC Barcelona, y la sociedad en su conjunto. El partido homenaje tuvo un componente solidario, puesto que fue benéfico en favor de la Asociación de Niños con Cáncer de Almería Argar, la Asociación Astea Autismo, el Centro Nazaret y la Fundación Poco Frecuente.

En cuanto al partido, permitió volver a ver sobre el campo a jugadores que han marcado una época en la UD Almería, como Chico Flores, Alex Vidal, Kalu Uche, Mané, Piatti o Paco Luna, entre otros. Por parte del FC Barcelona, talentos como Urbano, Roberto o Esteban Vigo. Mané marcó por la UD Almería en la primera parte y Jordi para el FC Barcelona, en una tarde para el recuerdo y para rendir el merecido homenaje de toda Almería a Guillermo Blanes.