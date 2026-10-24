Almería.- La alcaldesa de Almería aplaude "el liderazgo" de las asociaciones vecinales "para mejorar y cuidar" la ciudad. - AYUNTAMIENTO ALMERÍA

ALMERÍA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha agradecido al más de medio centenar de asociaciones que han participado este sábado en el Encuentro Vecinal "su trabajo y su apuesta decidida por convertir las ideas en proyectos y los problemas en oportunidades".

"Es el liderazgo de las asociaciones a la hora de reclamar y proponer mejoras y de cuidar nuestra ciudad el que hace que Ayuntamiento y vecinos estemos construyendo, de la mano, la Almería del futuro que todos deseamos", ha asegurado.

Según ha señalado, "estamos aquí porque todos compartimos lo mismo: el amor por Almería, por nuestros barrios, por nuestras costumbres y, sobre todo, por quienes ponéis en marcha la ciudad cada día, que sois vosotros, los miembros de todas y cada una de las asociaciones de vecinos".

Así lo ha trasladado Vázquez durante la bienvenida institucional del Encuentro Vecinal, celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata-Ciudad de Almería, en El Toyo, por donde han pasado unos 2.500 vecinos de todos los barrios de la ciudad.

Una jornada de convivencia prevista inicialmente para el sábado pasado que tuvo que aplazarse hasta este para garantizar la seguridad de los asistentes ante el temporal de lluvia de la semana pasada, han recordado desde el Ayuntamiento en una nota.

Vázquez ha incidido en que "participar en el movimiento vecinal es cuidar de Almería, y cuidar es mejorar". "Por eso Almería mejora gracias a vuestro compromiso. Y el Ayuntamiento siempre estará a vuestro lado para escuchar, aprender y trabajar juntos", ha añadido.

Tras la bienvenida institucional del Encuentro Vecinal se ha procedido a la entrega de placas de recuerdo así como de reconocimientos a vecinos ilustres del movimiento vecinal. Uno de los momentos más emotivos de la jornada ha sido la distinción entregada a Juan de Luque, "un histórico vecino de la asociación de Castell del Rey, de la que lleva formando parte más de tres décadas".

"Juan es un ejemplo de compromiso que a lo largo de los años nos ha enseñado a todos los que tenemos la suerte de conocerlo lo que significa la verdadera conciencia ciudadana", ha asegurado.

Como es habitual, tras la apertura, la alcaldesa, junto a varios miembros del equipo de gobierno, ha recorrido las instalaciones del Palacio de Congresos, donde las asociaciones han contado con un espacio expositivo en el que mostrar el trabajo, las acciones y actividades que cada una hace en sus barrios y centros vecinales.

Durante la jornada, la Policía Local ha dado una charla sobre la Unidad de Participación Ciudadana y Mediación Policial y los Bomberos de Almería han realizado un simulacro para mostrar a los vecinos cómo actuar ante un incendio doméstico o un terremoto. Además se ha celebrado un taller de actividad física y salud, otro de reanimación cardiopulmonar (RCP) y un taller de reciclaje.

Desde primera hora se han realizado actividades y talleres tanto para los más pequeños como para los más mayores con la colaboración de Atende. El colofón de la jornada ha sido la degustación de una gran paella y la actuación musical en directo.