La alcaldesa de Almería apremia a Surbus a alcanzar un acuerdo "cuanto antes" para acabar con la huelga de transporte

La plantilla de Surbús se manifiesta frente al Ayuntamiento de Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha urgido este martes a la empresa concesionaria del servicio de transporte público urbano que se presta a través de la marca Surbus a alcanzar un acuerdo "cuanto antes" con la plantilla de trabajadores para acabar con la huelga que se inició hace una semana para reclamar mejoras salariales y del servicio.

"Le exigimos a la empresa que llegue a un acuerdo, pedimos responsabilidad con las reivindicaciones que están teniendo, pero siempre con la perspectiva de que más tarde o más temprano será el Ayuntamiento, con dinero público, el que sufrague esas mejoras", ha apuntado la alcaldesa a preguntas de los medios.

La regidora ha afirmado ante las peticiones del comité de huelga para que el equipo de gobierno medie en el conflicto laboral que ya se produjo una reunión entre el comité de empresa y el Área de Transporte y Tráfico, si bien en cualquier caso ha afirmado que es el Consistorio el que apremia a la empresa para que "llegue a un acuerdo".

Vázquez ha apuntado que desde el equipo de gobierno son conocedores de "todas las ofertas y contraofertas" que se han producido en el marco de la negociación entre Alsa y el comité, ya que se deben "escalar económicamente" para "saber hasta dónde se puede llegar y dónde no, qué se puede aceptar y qué no".

En este sentido, ha instado a las partes para que lleguen a un entendimiento en cuanto a las mejoras en remuneración salarial pedidas por los trabajadores, ya que este asunto "repercutirá en el presupuesto del Ayuntamiento de Almería y, por tanto, en el dinero de los almerienses" ya que, cuando se licite el nuevo pliego, el Consistorio deberá "incorporar esas reivindicaciones" en el precio.

"Al final es dinero público el que se va a tener que poner sobre la mesa más tarde o más temprano", ha recordado la alcaldesa, quien ve necesario que la compañía alcance un pacto con la parte social a la que, de otro lado, ha pedido "responsabilidad" y "respeto" para que "se cumplan los servicios mínimos" del 50 por ciento y que los usuarios se vean lo menos afectados posible.

Vázquez ha recordado además que el Ayuntamiento efectuó una propuesta para "aumentar líneas, aumentar frecuencias en la línea 1 también y meter unos búhos por la por la noche, que son necesarios", toda vez que confía en poder licitar bajo nuevo pliego el servicio en 2027 ya "dimensionado" a las nuevas necesidades de la ciudad, que "ha crecido muchísimo".