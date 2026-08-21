La alcaldesa de Almería autoriza en un bando altavoces y conciertos en directo en terrazas durante la Feria del Mediodía

Archivo - Un ambigú de la Feria del Mediodía de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha autorizado de cara a la Feria del Mediodía, entre este mismo viernes y el próximo 29 de agosto, la instalación "excepcional" de equipos de reproducción o amplificación sonora y audiovisual así como actuaciones en directo "de pequeño formato" en terrazas y veladores de locales de hostelería, ocio y esparcimiento hasta las 19,00 horas.

En un bando hecho público este viernes, la primera edil apunta que las medidas se podrán implementar mientras se respeten "las demás condiciones de funcionamiento de los establecimientos destinatarios", tanto en la normativa aplicable como en las correspondientes licencias municipales de apertura.

De esta forma, la regidora amplia en dos horas el horario de cierre de los siete ambigús instalados con motivo de la Feria del Mediodía que comenzarán a funcionar este sábado y que, inicialmente, preveían su cierre a las 17,00 horas.

Con ello, el horario de funcionamiento de los ambigús será, por tanto, de 12,30 horas a las 19,00 horas, con corte de música a las 18,45 horas "debiendo estar a las 19,30 horas el espacio desalojado en su totalidad para proceder los servicios municipales a la limpieza diaria de la vía urbana".

La alcaldesa alude a la propia ordenanza de feria y fiestas de Almería en vigor para acceder a la ampliación del horario de los ambigús, ya que en su artículo 17 se recoge que "se podrá establecer un horario de funcionamiento diferente al establecido inicialmente" para algunos de ellos "atendiendo a circunstancias especiales".