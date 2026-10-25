La alcaldesa de Almería destaca "el gran resultado" de las obras del skatepark 'el ocho', en el Parque de San Isidro

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, asiste a la 'Jam Urban Sessions' celebrada en el skatepark 'el ocho', en el Parque San Isidro. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha asistido a la 'Jam Urban Sessions' celebrada en el skatepark 'el ocho', en el Parque San Isidro, donde se han dado cita aproximadamente un centenar de deportistas urbanos de disciplinas como el BMX, skate, roller o scooter en una jornada en la que ha habido exhibiciones, música en directo y cultura urbana y que ha servido para comprobar "el gran resultado" de las obras de mejora llevadas a cabo en estas instalaciones.

Vázquez, que ha trasladado el apoyo municipal a los jóvenes deportistas, ha señalado que el Ayuntamiento ha invertido recientemente más de 46.600 euros en renovar por completo esta instalación deportiva de más de 700 metros cuadrados de superficie en la que se han eliminado las pinturas vandálicas y se han reparado las zonas degradadas, según ha recogido el Ayuntamiento en una nota.

Además, se ha ejecutado un nuevo módulo tipo córner y se ha ampliado el 'funbox', incrementando así las posibilidades de uso de esta instalación tan utilizada por los aficionados a los deportes urbanos.

Con la culminación de esta mejora, el Ayuntamiento sigue avanzando en el impulso de los skateparks y pumptrucks en la capital, a los que se unirá el año que viene un circuito de BMX en el Recinto Ferial con una superficie de unos 6.000 metros cuadrados.

El trazado, de acuerdo al proyecto, incluirá rampas de salida diferenciadas por categorías (hasta ocho metros y cinco metros de altura); rectas con obstáculos, saltos y transiciones técnicas; curvas peraltadas que permiten mantener velocidad y estabilidad, zona de meta y espacios de espera y preparación y un sistema de salida con puerta automatizada y señalización.

Con estos proyectos, el Ayuntamiento de Almería continúa ampliando la oferta deportiva municipal, promoviendo disciplinas urbanas y creando nuevas oportunidades para el deporte base y la celebración de eventos en la ciudad.