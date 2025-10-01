La alcaldesa de Almería en Fruit Attraction 2025: "El campo almeriense sigue siendo nuestra mejor carta de presentación"

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, durante el ‘showcooking’ dedicado al tomate Lobello en la feria Fruit Attraction. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha valorado este miércoles la participación del sector hortofrutícola almeriense en la feria Fruit Attraction 2025, donde ha subrayado "el orgullo que supone comprobar, una edición más, que el campo almeriense sigue siendo nuestra mejor carta de presentación ante el mundo".

Fruit Attraction ha vuelto a "cubrir las expectativas", con alrededor de 2.500 empresas expositoras y más de 78.000 metros cuadrados de oferta comercial. El evento reúne a más de 120.000 profesionales de 150 países, que durante tres días cierran acuerdos comerciales, abren nuevos mercados y muestran las últimas novedades tecnológicas, según ha destacado el Consistorio en una nota.

La feria sirve también para "reivindicar soluciones a cuestiones cruciales como precios justos, igualdad de condiciones frente a la competencia de países terceros --especialmente Marruecos y la exportación de tomate del Sáhara--, freno a los altos costes de producción, políticas de agua más coherentes y, en definitiva, un reconocimiento real a quienes, como los almerienses, sostienen día a día la despensa de Europa".

La regidora almeriense ha acompañado a agricultores, empresas y cooperativas durante una feria que coincide con el inicio de la campaña en la provincia y que supone una "herramienta fundamental de cara a la planificación y establecimiento de relaciones comerciales de productos frescos".

Su presencia ha servido para mostrarles, "desde la cercanía, el apoyo municipal a un sector que, pese a la fortaleza que le da su trayectoria de seis décadas de invernaderos solares, siempre está abierto a la incertidumbre de la coyuntura de cada momento".

Así lo ha podido constatar junto al concejal de Agua, Zonas Verdes y Agricultura del Ayuntamiento de Almería, Juanjo Segura, en cada uno de los estands de las alrededor de las 60 empresas locales que han participado en Fruit Attraction, a las que hay que sumar las que, "sin ser oriundas de Almería, llevan décadas radicadas en nuestra tierra".

Vázquez ha asistido al acto de entrega de los Certificados Empresa por la Igualdad MujerAGRO, que distingue a aquellas empresas del sector agroalimentario y su industria auxiliar que apuestan por seguir trabajando para lograr la igualdad real, certificado que han renovado las empresas almerienses Campojoyma, Caparros Nature, Casi y Única.

Después ha participado en el 'showcooking' Tomate Lobello, de Caparrós Nature, que ha contado con la colaboración, entre otros, del exseleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque, la presentadora de televisión Mar Villalobos y los chefs Ginés Peregrín y Antonio Gázquez.

En esta segunda jornada, la alcaldesa ha comprobado que el campo almeriense "ya no es solo un proveedor de productos, sino un referente en innovación, calidad y seguridad alimentaria, desde su fase de producción, mimando sus plantaciones y manteniendo la trazabilidad de los productos".

También ha destacado "la intensa labor de búsqueda y comercialización de nuevos cultivos y variedades más resistentes para abrir nuevos mercados, y lo que se conoce como agricultura de precisión, porque si algo ha demostrado el modelo almeriense es que no basta con producir más; hay que producir mejor, con menos recursos, pero garantizando la sostenibilidad y la calidad".

EL TOMATE, LA ESTRELLA

El tomate ha sido el producto estrella de esta edición de Fruit Attraction y en torno a esta hortaliza de la que Almería es líder nacional en producción y comercialización, se ha celebrado un amplio programa de actividades en torno a su valor nutricional e impacto económico a través de mesas redondas, degustaciones, demostración de cultivos o análisis del mercado.

Para la alcaldesa almeriense, comprobar el reconocimiento internacional de una hortaliza que tiene en la capital uno de los epicentros mundiales de producción y comercialización, con más de 207 millones de kilos producidos en la campaña 24/25 y un valor de comercialización de 239 millones de euros, "es un orgullo que demuestra que la agricultura en Almería no es una actividad más".

"Es nuestra identidad, nuestra seña de orgullo y nuestra carta de presentación ante el mundo. Y Fruit Attraction es el lugar donde esa identidad se defiende, se exhibe y se proyecta hacia nuevas oportunidades", ha apostillado Vázquez.