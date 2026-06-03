La alcaldesa de Almería pide reunirse con el Gobierno para evaluar el soterramiento y "despejar dudas" de plazos

Vista aérea de las vías en la nueva estación del AVE de Almería derivada de las obras del soterramiento. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha remitido una carta al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, para solicitar una convocatoria "urgente" de la comisión de seguimiento del convenio del soterramiento de las vías del tren en la capital para analizar el estado "real" de la obra con datos y "despejar las dudas respecto a los plazos" para la llegada del AVE.

En una nota, la regidora del PP ha incidido en que la actuación afronta su "fase decisiva", por lo que ha pedido información "actualizada, rigurosa y transparente" sobre el avance de los trabajos que, conforme al cronograma original, deben estar finalizados este mismo año.

Para Vázquez, "resulta más necesario que nunca" reunir a las administraciones implicadas para conocer de forma detallada la "situación real del proyecto, su evolución y las previsiones de culminación de los trabajos", por lo que confía en que se atienda su petición y se fije un encuentro "en las próximas semanas".

En su escrito, la alcaldesa recuerda que la última reunión de la Comisión, formada por Adif, Adif Alta Velocidad, Junta de Andalucía y Ayuntamiento, tuvo lugar en enero y que la sesión prevista para abril "fue aplazada sin que hasta la fecha se haya fijado una nueva convocatoria".

A juicio del Ayuntamiento, esta situación "dificulta el necesario seguimiento institucional de una de las infraestructuras más importantes para el presente y el futuro de la ciudad y de toda la provincia".

PLAZOS Y CONTRATOS EN MARCHA

Entre las cuestiones que el Ayuntamiento considera prioritario abordar en esa reunión figuran el grado de ejecución real de las obras, el cumplimiento del cronograma previsto, la situación de los distintos contratos actualmente en marcha, las posibles incidencias técnicas surgidas durante el desarrollo de los trabajos y las medidas adoptadas para garantizar la finalización de las actuaciones dentro de los plazos anunciados.

Asimismo, la alcaldesa cree preciso que la comisión "conozca de forma detallada la evolución económica del proyecto, el estado de las certificaciones y pagos realizados" además de la situación de los compromisos financieros asumidos por las distintas administraciones y el grado de cumplimiento de los hitos vinculados a la financiación europea.

Del mismo modo, el Ayuntamiento entiende que, en caso de existir cualquier circunstancia que pudiera afectar a los calendarios comprometidos, las administraciones deben trasladar esa información con total transparencia y ofrecer una previsión oficial y actualizada sobre la fecha de finalización de las obras y la llegada efectiva de la Alta Velocidad a Almería.

La regidora ha insistido en que el soterramiento ferroviario constituye una actuación "estratégica" para la transformación urbana de la ciudad y una "reivindicación histórica de los almerienses", por lo que considera "imprescindible" mantener abiertos los mecanismos de coordinación, control e información previstos en el propio convenio.

"Los almerienses merecen conocer con exactitud cuál es la situación de una infraestructura decisiva para el desarrollo económico y social de nuestra provincia. La mejor forma de ofrecer certezas es convocar cuanto antes la Comisión de Seguimiento y compartir toda la información disponible entre las administraciones y con la ciudadanía", ha señalado.

El Ayuntamiento de Almería ha reiterado su voluntad de colaboración institucional y confía en que la convocatoria de la comisión pueda producirse "en las próximas semanas" para analizar el estado actual de las actuaciones, evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y conocer las previsiones reales para la culminación del soterramiento ferroviario y la puesta en servicio de la Alta Velocidad.