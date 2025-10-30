La alcaldesa de Almería reafirma el "compromiso municipal" con la Subdelegación de Defensa en su XXX aniversario

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, saluda al subdelegado de Defensa, José Manuel Lupiani, durante el acto conmemorativo del XXX aniversario de la Subdelegación. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha participado en el acto conmemorativo por el XXX aniversario de la creación de la Subdelegación de Defensa en Almería, celebrado este jueves en el Patio de los Naranjos, sede de la Subdelegación en la capital.

La regidora ha destacado el "compromiso municipal de seguir colaborando estrechamente con la institución para velar por la seguridad de los almerienses y acercar la labor de las Fuerzas Armadas a los ciudadanos".

El acto institucional, presidido por el coronel José Manuel Lupiani, ha reunido a autoridades militares, civiles y judiciales de la ciudad y de la provincia, según ha señalado el Consistorio en una nota.

En su alocución, el subdelegado de Defensa ha agradecido a "toda la sociedad almeriense la excepcional acogida que tienen cuantas actividades relacionadas con la Defensa se realizan en los diferentes municipios de la provincia, así como el reconocimiento, el cariño, la cortesía y el buen trato que reciben los militares en todos los puntos de la provincia".

Asimismo, Lupiani ha destacado "la importancia, en el contexto internacional, de invertir en Defensa como sinónimo de paz y seguridad, así como un elemento catalizador de generación de riqueza y prosperidad".

El acto ha incluido el izado de la Bandera de España y la imposición de condecoraciones y entrega de diplomas, además de la entrega de los premios del XI y XII Concurso Literario Escolar.

Junto a Vázquez, han participado en el acto el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García; el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, quien ha felicitado al subdelegado de Defensa "por su labor fundamental en la vida pública de nuestra provincia y en el fortalecimiento de los valores democráticos de nuestro país"; miembros de la Corporación municipal; diputados nacionales; y alcaldes y concejales de toda la provincia.