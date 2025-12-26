La alcaldesa resalta la "multiculturalidad compartida" de una Almería "inclusiva" en los actos del Pendón

El concejal del Ayuntamiento de Almería Óscar Bleda porta por tercer año consecutivo el estandarte en el 'Día del Pendón'. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez (PP), ha destacado este viernes la "multiculturalidad compartida" que ofrece Almería como ciudad "inclusiva", "hospitalaria" y acogedora con todas las nacionalidades y con todas las personas que vienen del resto del mundo" con motivo del 536º aniversario de la toma de la ciudad por parte de los Reyes Católicos que se celebra con el Día del Pendón.

La regidora ha presidido el solemne acto en el que se recuerda "esa toma pacífica, que no hubo conflicto y que ha derivado en una ciudad maravillosa como es la ciudad de Almería", donde, según ha abundado, debe "primar el respeto sobre la convivencia, especialmente de las personas que vienen de fuera a aportar su granito de arena".

La primera edil ha subrayado la importancia del 26 de diciembre como fecha clave para Almería, al cumplirse 536 años de la toma pacífica de la ciudad por los Reyes Católicos, tras el rendimiento de El Zagal

Así, ha agradecido su presencia en el acto a los consejeros andaluces de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, y de Desarrollo Educativo y FP, María del Carmen Castillo, así como "a todas las autoridades que se han acercado", y en especial, a la Legión, que "un año más va a darle más lustre, más realce a esta procesión y a este día tan solemne".

Por su parte, Fernández-Pacheco ha señalado, junto a Castillo, que "es un honor poder representar hoy a la Junta de Andalucía y acompañar a la ciudad" en un acto "tan simbólico, que forma parte de nuestra identidad y de nuestra memoria colectiva".

En este sentido, ha destacado que el Día del Pendón "conecta pasado, presente y futuro, y refuerza los valores de convivencia y progreso que definen a Almería como una ciudad moderna, abierta y con grandes oportunidades".

Como marca la tradición, a las 8,00 horas el Pendón, símbolo que recuerda la conquista de la ciudad por los Reyes Católicos, se ha colocado en el balcón de la Casa Consistorial, custodiado por miembros de la Legión.

Este hito marca el inicio de los actos conmemorativos de la toma de la ciudad por parte de los Reyes Católicos y su anexión a la Corona de Castilla; unos hechos que ocurrieron el 26 de diciembre de 1489 y por los que en la actualidad se rinde honor a la bandera que significó la entrada de las fuerzas cristianas en Almería durante el largo proceso de la Reconquista.

La colocación del Pendón este año ha vuelto a ser en el balcón principal de la Casa Consistorial, una vez finalizadas las obras de urbanización de la conocida popularmente como Plaza Vieja, engalanada para la ocasión.

A los actos institucionales, con notable presencia de público, se han vuelto a sumar, este año, las novedades incorporadas a la secuencia oficial el año pasado. Así, por segundo año consecutivo, una sección de la Policía Local ha realizado unas salvas de fusilería para anunciar la custodia del Pendón por parte de una Escuadra de la Legión.

Hasta la Plaza de la Constitución han llegado también, en formación y desfile desde la Fuente de Los Peces y a lo largo de la calle Real, la Sección de Honores y de la Banda de Guerra de la Legión, acompañando también a las autoridades durante toda la jornada.

JURAMENTO

La corporación, autoridades civiles y militares e invitados a este acto se han situado frente a la fachada principal de la Casa Consistorial para presenciar la petición de juramento por parte de la alcaldesa a quien por tercera vez en esta corporación, como concejal más joven, ha portado el estandarte: el edil del PP Óscar Bleda.

Desde el balcón principal de la Casa Consistorial, Vázquez ha pedido el juramento por tres veces al concejal, descendiendo el Pendón desde el balcón mientras que la banda de música interpretaba el himno nacional.

Presidida por la alcaldesa, la comitiva se ha dirigido a la Catedral transitando por las calles Marín, Jovellanos, Mariana y Cervantes. En la Catedral se ha celebrado la Misa Solemne presidida por el Obispo de la Diócesis de Almería, Antonio Gómez Cantero.

Una vez ha finalizado el acto religioso los asistentes, también en comitiva, han vuelto hasta Plaza Vieja, procesionando desde la Plaza de la Catedral y transitando después por calle Eduardo Pérez, calle Real, calle Emilio Ferrera, Plaza Careaga, calle Vicario Ortega, calle Lope de Vega, Plaza de la Catedral (el Cabildo se retira de la procesión), calle Cervantes, calle Mariana, calle Jovellanos y calle Marín.

Ya en Plaza Vieja se ha renovado el gesto de la tremolación, por tres veces, de la enseña a manos de la regidora de la ciudad, con vítores a España, a Andalucía, a los Reyes Católicos y a la Integración de los Pueblos.

A la conclusión del acto, Bleda ha expresado su profundo agradecimiento por volver a portar el estandarte, un honor que vive cada año como una experiencia renovada.

En esta línea ha recordado que su primera participación coincidió con el inicio de las obras de la Plaza Vieja y que la edición pasada estuvo marcada por esos trabajos. Este año, ha destacado la emoción de poder estrenar la plaza ya finalizada y compartir el día con todos los almerienses en la calle, disfrutando del momento.

En este sentido, ha subrayado que se siente "agradecido y emocionado" por este privilegio. El Pendón, como manda la tradición, permanece durante la jornada en el balcón del Ayuntamiento, custodiado por la Legión hasta las 18,00 horas.