Ni furros ni licantropía: qué significa ser 'therian', la identidad surgida en los 90 que ahora es viral en TikTok

Persona con máscara de lobo y capa verde en el festival - UNSPLASH

MADRID 28 (EUROPA PRESS)

En TikTok y otras redes sociales se repiten estos días los vídeos de adolescentes que caminan a cuatro patas, emulan sonidos de animales y llevan máscaras con rasgos felinos o lobunos. Se identifican como 'therian' y forman parte de una comunidad que, aunque no es nueva, ha ganado visibilidad en los últimos meses.

El fenómeno ha despertado curiosidad y también desconcierto. ¿Se trata de una moda pasajera? ¿De una identidad digital más? Aunque su origen se remonta a los años 90, la conversación en torno a los 'therian' se ha intensificado ahora, impulsada por la viralidad y el debate en redes.

QUÉ SON LOS 'THERIAN'

En esencia, los 'therians' son personas que se identifican psicológica o espiritualmente con uno o varios animales, a pesar de tener un cuerpo humano. Este animal se llama el 'theriotipo' ('thereotype" en inglés) y se experimentan a través de cambios mentales involuntarios -llamados 'shifts'- en los que conectan con una sensación animalística.

De acuerdo al blog Therian Guide, dedicado al fenómeno 'therian', estos individuos sienten una conexión profundamente emocional con su identidad animal y consideran que lo son. Resalta que, mientras algunos optan por llevar una máscara o una cola, llevar estas cosas no es necesariamente una parte de su identidad.

¿ES UN TRASTORNO?

Según el profesor de Psicología de la Universidad Europea de Canarias, Óliver Serrano, no se trata de un trastorno psicológico, como sí pueden ser la licantropía clínica o la teriantropía clínica, ya que, a diferencia de estas, no implica estrés ni disfunciones en la vida diaria.

"Ser 'therian' es una etiqueta que estas personas usan para identificarse, para explicarse o para intentar definir cómo se sienten y quiénes son", matiza.

¿CUÁL ES SU ORIGEN?

Aunque para muchos parezca una tendencia novedosa y un fenómeno temporal, los 'therians' han existido desde los años 90, cuando internet empezó a ser accesible de forma masiva. En esta época, se crearon comunidades de personas que sentían que tenían identidades no humanos en foros digitales y listas de correos, predominantemente anglosajonas.

¿CÓMO SE DIFERENCIAN DE LOS 'OTHERKIN'?

En el mismo periodo, también existía una comunidad de personas llamada 'otherkin', que son individuos cuya identidad tampoco es humana. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre esta comunidad y los 'therians': el tipo de ser con el que se identifican.

Mientras que los 'therian' se consideran animales reales, como los zorros, gatos y lobos, los 'otherkin' se identifican con seres míticos, como dragones o elfos. Los 'therians', en realidad, son un vástago de los 'otherkin' que, con el paso del tiempo, se han distanciado.

CÓMO SE DESCUBRE EL ANIMAL CON EL QUE SE IDENTIFICA

Para quienes se identifican como 'therian', el descubrimiento de su 'theriotipo' no se vive como una elección, sino como un proceso personal al que llaman "despertar". No se trata de decidir qué animal encaja mejor, sino de reconocer con cuál sienten una conexión profunda y persistente.

Muchos explican en foros y páginas especializadas que este proceso puede apoyarse en la observación de sueños recurrentes, sensaciones corporales o comportamientos que asocian con una especie concreta. Algunos recomiendan llevar un diario para registrar esas experiencias y analizar si se repiten en el tiempo.

Según el blog Therian Guide, el reconocimiento suele producirse cuando esa identificación genera una sensación estable de coherencia interna e incluso "euforia", más allá de experiencias puntuales. Por eso, la comunidad suele desconfiar de test o cuestionarios online que prometen una respuesta rápida, al considerar que simplifican un proceso que describen como "un camino de toda la vida".

CUÁLES SON LOS ANIMALES MÁS COMUNES

En foros de la comunidad -especialmente en Reddit- los 'theriotipos' que más se mencionan son lobos, gatos y otros felinos, zorros y perros. No existen estudios formales que cuantifiquen estas preferencias, pero estos animales se repiten con frecuencia en los debates digitales.

Algunos miembros apuntan a una posible explicación: la exposición. Las especies más representadas en películas, series o literatura juvenil resultan más reconocibles y, por tanto, más fáciles de identificar.

"No es que existan más 'therian' lobo, gato o zorro que otros animales", señala un usuario en uno de estos hilos, "sino que es más fácil que quienes se identifican con esas especies lo descubran porque están más presentes en los medios".

https://www.tiktok.com/@k3lpies/video/7455989931924622599

¿LOS THERIAN Y LOS FURROS SON LO MISMO?

Para aquellas personas que conocen los furros, podría resultar fácil confundirlos con los 'therian'. Sin embargo, no son lo mismo. Mientras que los 'therians' describen una experiencia espiritual en el que están conectados con sus animales, los furros destacan que su experiencia es más bien artística, donde los animales se expresan como humanos.

Los furros crean lo que llaman un 'fursona', un animal que les representa; algunos lo ponen de manifiesto a través de disfraces elaborados con cabezas, conocidos como trajes de furros ("fursuits" en inglés). Para muchos, su 'fursona' es un proyecto creativo y artístico que se puede exponer en convenciones, mientras que para los 'therian', es un sentimiento interno, tal y como explican en el blog Fursonafy.