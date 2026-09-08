Alejandro Soler toma posesión como nuevo concejal de Almería y asume Turismo, mientras Pérez de la Blanca pasa a Cultura

Alejandro Soler Soria, durante su toma de posesión como concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alejandro Soler Soria, conocido como Sandro, asumirá el Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería tras tomar posesión este martes como nuevo concejal del Grupo Municipal Popular, mientras que Joaquín Pérez de la Blanca dejará esta área para hacerse cargo de Cultura, Educación, Museos y Tradiciones.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez (PP), ha reordenado de este modo las responsabilidades del equipo de gobierno tras la incorporación de Soler para cubrir la vacante dejada por Diego Cruz, quien anunció su dimisión el pasado 24 de agosto después de dar positivo en un control de alcoholemia cuando abandonaba el recinto de la Feria de la capital a los mandos de un vehículo oficial.

Soler, de 53 años, es diplomado en Turismo y hasta ahora era responsable del departamento comercial de Halcón Viajes en Almería. El nuevo edil se pondrá al frente del área que hasta ahora dirigía Pérez de la Blanca, quien asumirá las competencias de Cultura, Educación, Museos y Tradiciones que Vázquez había asumido provisionalmente tras la salida de Cruz.

El nuevo concejal ha adquirido la condición de edil durante un pleno extraordinario y urgente presidido por la regidora antes de la sesión ordinaria de la Corporación. Soler figuraba en el número 18 de la candidatura con la que el PP concurrió a las elecciones municipales de 2023 y era el siguiente candidato llamado a incorporarse al Ayuntamiento.

La Policía Local sometió a Cruz a la prueba de alcoholemia, a requerimiento de agentes de la Policía Nacional, cuando salía del recinto ferial de la Vega de Acá. El entonces edil, que acumulaba siete años al frente del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y que en el actual mandato también tenía atribuidas las competencias de Educación y Tradiciones, arrojó una tasa de 0,75 miligramos de alcohol por litro de aire espirado y fue denunciado por un delito contra la seguridad vial.

La salida de Cruz de la Corporación quedó formalizada el pasado 2 de septiembre en otro pleno extraordinario, en el que se tomó conocimiento de su renuncia al acta y se acordó solicitar a la Junta Electoral Central la credencial del siguiente candidato de la lista del PP.