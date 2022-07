Alen Dumont Dojen publica 'El señor de los avatares', una teoría cosmogónica que "desempolva siglos de religión"

ALMERÍA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Círculo Rojo Grupo Editorial ha publicado 'El señor de los avatares', de Alen Dumont, una teoría cosmogónica que desempolva siglos de religión y dirigido a "aquellas almas curiosas e investigadoras, buscadoras de la verdad".

"Es para los lectores con ideas y pensamientos propios que no siguen a las masas", indica el sello de autoedición que precisa que es una obra catalogada por su autor como "de no ficción" y que se centra en ofrecer "un amplio análisis crítico sobre el origen y la creación del universo y el concepto de Dios, alejado de la definición teísta a la que estamos acostumbrados".

Con un lenguaje "accesible" para cualquier rango lector, lleno de "toques de humor" y detalles que "embellecen la narrativa", destaca en la obra la "minuciosa argumentación y las detalladas referencias a lo explicado", destaca el comunicado.

Inspirado por el mensaje de la obra de la capilla Sixtina sobre la creación, del artista Miguel Ángel; y de ideas como el significado de la piedra filosofal o la fórmula de la juventud eterna, Alen Dumont ha tratado con su obra de "aunar la visión de Dios con leyendas del pasado".

Asi, el lector va a encontrar, en palabras del autor, "una teoría que desempolva los siglos de religión y pone la realidad de 'Dios' al alcance de todos sin imponer nada, solo propone al lector una alternativa inédita".

"No más dioses místicos, inalcanzables, misteriosos, queremos saber la verdad. Estamos cansados de tantos engaños por parte de las religiones que crecen y prosperan a costa nuestra. Si no nos dicen la verdad, iremos a buscarla por nuestra cuenta. Intuimos que alguien o algo existe que influye en el curso de nuestra vida, pero no somos capaces de definir quién o qué es. La clave reside en que *Dios vive*, es lo que revela la Biblia. Luego si no lo encontramos en nuestro universo, tendremos que buscarlo en otra dimensión", traslada.

Añade la reflexión que "los más atrevidos de entre nosotros no dudarán en dar el salto para visitar mundos escondidos que explican este enigma".

"Desde el alba de los tiempos, Dios es un enigma. veces considerado como un concepto nacido de la mente del hombre. Adorado por unos cual ídolo objeto de un afán místico alentado por las religiones", concluye

El autor, fuera de cualquier iglesia, fue a buscar a Dios con la razón y la realidad científica, pero cuál fue su sorpresa cuando descubrió la existencia "viva y concreta" de Dios en los mismos escritos de la Biblia.

"Todo empezó con una recomendación bíblica: creer en lo que no se puede ver. El concepto es, por lo menos, arriesgado. Ya decía Santo Tomas si no lo veo, no lo creo. os mismos científicos, a lo largo de la historia, tardaron en admitir la existencia de los microbios, los virus y los priones que no podían ver. Es que no se podían ver con los ojos. Les faltaba el instrumento adecuado para ver lo infinitamente pequeño. Pues con Dios ocurre lo mismo, no se le puede ver porque la vista no es la herramienta adecuada para ello", asegura el autor.

Las obra desvela quién es Dios y dónde se encuentra, "sin más misticismo o fe del carbonero, sino con conceptos científicos o seudocientíficos". Del mismo autor se han publicado obras en francés y en castellano, todas orientadas a dilucidar el enigma de lo que los hombres llaman "Dios sin realmente saber qué es o quién es".

"Para responder a esta preocupación, el autor estudió diversas religiones y llegó a la conclusión de que, si Dios existe, se manifiesta a través el hombre. Pues si Jesucristo es hijo de Dios, sin embargo, fue sobre todo hijo del hombre. También Buda o Mahoma, profeta cada uno de su propia religión, fueron hijos del hombre", concluye.

Obras editadas en francés: _ Si la Bible m'était contée _ L'Humanité n'est pas seule face à son destin _ Le Seigneur des Avatars Obra en castellano: _ La Humanidad no está sola frente a su destino.