Alhabia reúne a familias de toda la provincia en una jornada de convivencia organizada por Diputación de Almería

Jornada de convivencia con motivo del Día Internacional de las Familias en Alhabia - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha celebrado en Alhabia una jornada de convivencia con motivo del Día Internacional de las Familias, una jornada en la que han participado el vicepresidente, Ángel Escobar, la diputada de Familia e Igualdad, Lorena Nieto, y el alcalde de Alhabia, Luis Manuel Martínez.

Según ha detallado la institución provincial en una nota de prensa, desde primera hora, la plaza ha reunido a pequeños y mayores en torno a juegos tradicionales de madera, ajedrez y dominó gigante, castillos hinchables, vídeo 360º, talleres adaptados, demostraciones de alfarería y actividades impulsadas por entidades del Consejo Provincial de Familia.

El vicepresidente y diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar, ha participado en esta celebración y ha destacado "el ambiente familiar, cercano y alegre que se ha vivido en Alhabia".

En este sentido, Escobar ha señalado que "pocas imágenes representan mejor lo que somos como provincia que una plaza llena de niños, de familias y de vida. Hoy Alhabia ha sido un punto de encuentro para convivir, disfrutar y recordar que la familia, en todas sus formas, sigue siendo uno de los grandes pilares de nuestros pueblos".

El alcalde de Alhabia, Luis Manuel Martínez, ha agradecido a la Diputación "por impulsar políticas muy positivas a nivel de familia y por apostar por que una jornada como esta se celebre aquí". De forma paralela a la celebración del Día de las Familias, Alhabia ha acogido el Plenario del Consejo Provincial de Familia, un órgano integrado por 74 entidades.

En la sesión se ha abordado la memoria anual de 2025, el programa de actividades de 2026, las subvenciones del Consejo Provincial de Familia y una mesa de experiencias con asociaciones.