Almería acoge las proyecciones gratuitas de las películas finalistas del Premio Lux del Parlamento Europeo

Las cinco películas finalistas del Premio LUX del Parlamento Europeo se proyectarán en marzo y abril en Cáceres- PARLAMENTO EUROPEO

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Almería acogerá este miércoles la primera sesión de las proyecciones de las cinco películas que han sido seleccionadas como finalistas del Premio Lux, cuyo ganador se dará a conocer en una ceremonia el próximo 14 de abril en el Parlamento Europeo (Bruselas).

Así, además de este miércoles, las películas podrán visionarse el 4 y 18 de marzo y el 8 y 22 de abril en el Teatro Apolo de la capital.

Además de en la capital almeriense, también se proyectaran en Sevilla el próximo 24 de febrero y el 3, 10, 17 y 24 de marzo en el Cine Cervantes, así como en distintas fechas en salas de Barcelona, Cáceres, Gijón, Madrid, Murcia, Oviedo, Pamplona, Port de Sagunt, Sagunt, Salamanca, Santander, Santo Domingo de la Calzada, Segovia, Tarragona y Zamora.

Los largometrajes que se exhibirán más de 74 veces en las ciudades citadas son 'Christy', del directora irlandés Brendan Carty; 'Sorda', de la directora española Eva Libertad; 'It was just an accidente', del director iraní Jafar Panahi; 'Love me tender', de la directora francesa Anna Cazenave Cambet; y 'Valor Sentimental', del director noruego Joachim Trier.

En esta línea, las películas de este año abordan lo complicado de los lazos familiares, así como los retos a los que se enfrentan las personas con discapacidad.

Dentro de este ciclo de proyecciones, la Oficina del Parlamento Europeo en España organiza específicamente las que tendrán lugar en los cines Embajadores (Oviedo y Santander) entre febrero y marzo. Por su parte, la Oficina regional del Parlamento Europeo en Barcelona organiza el ciclo en la Filmoteca de Catalunyta.

Además, la red de oficinas de Europe Direct se encargarán de la mayoría de las proyecciones en las diferentes ciudades de España, que serán acogidas en salas de cine --principalmente de la red de Europa Cinemas-- y centros públicos de ayuntamientos y comunidades autónomas.

El Premio del Público al Cine Europeo LUX es una iniciativa del Parlamento Europeo y la Academia de Cine Europeo, en colaboración con la Comisión Europea y la red Europa Cinemas. El objetivo de este galardón es reforzar los vínculos entre la política y la ciudadanía, invitando al público europeo a convertirse en protagonista activo y votar por sus películas favoritas.

La elección del ganador de cada año refleja una combinación de la calificación directa del público con la de los diputados del Parlamento Europeo, siendo cada una de las partes el 50% de la puntuación final de cada una de las películas que optan al premio.

Los espectadores pueden puntuar los largometrajes a través de la web hasta abril. Aquellos que lo hagan entrarán en un sorteo de varios premios, entre ellos, la posibilidad de acudir a la entrega del galardón en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.