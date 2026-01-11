Almería acompaña a la Virgen del Mar en la Romería de Torregarcía con "un gran éxito de participación"

Virgen del Mar en la Romería de Torregarcía - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Almería ha celebrado la Romería de Torregarcía en honor a su patrona la Virgen edl Mar, y ha sido "punto de encuentro en el segundo domingo del año para miles de almerienses que, un año más, han conmemorado esta tradición que forma parte esencial de la historia, la fe y la identidada de la ciudad".

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, desde primera hora de la mañana, esta playa de Retamar ha recibido a cientos de grupos de familias y amigos que han compartido una jornada en la que "el sentimiento religioso se enlaza con la gastronomía tradicional, el baile y el folclore autóctono, con saludos, felicitaciones, salves y brindis por un próspero año nuevo".

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha acompañado a la Virgen del Mar tanto en el santuario en la Misa de Romeros como en la Ermita de Torregarcía y ha afirmado que "ha sido una mañana y una jornada soleada, con muchísima participación de almerienses, con un gran ambiente de convivencia y alegría con la seguridad y confianza del gran dispositivo coordinado un año más entre todas las administraciones".

Vázquez ha enmarcado que el año entrante "es muy importante para la hermandad de nuestra Patrona porque será el 75º aniversario de la coronación y se programarán una gran cantidad de actos con los que compartir esa veneración con todos los almerienses".

La alcaldesa ha estado acompañada por el concejal de Cultura y Tradiciones, Diego Cruz, y otros miembros de la Corporación Municipal, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, junto a la delegada de Justicia, Rebeca Gómez, o las diputadas provinciales María del Mar López o Lorena Nieto, entre otras autoridades, así como el hermano mayor de la Hermandad de la Virgen del Mar, Jorge Juan Fernández Compán, o el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, José Rafael Soto.

Desde primera hora de la mañana y, especialmente tras la misa de romeros celebrada en el santuario de la Patrona la Virgen del Mar, presidida por el prior del convento, rector del santuario y consiliario de la hermandad, Fray Vicente Grau i Monrós, las inmediaciones de la Ermita ha congregado a los devotos, que han respondido a esta conmemoración que recuerda la aparición de la Virgen en las playas de Torregarcía en diciembre de 1.502.

La imagen de la Virgen del Mar ha llegado a la playa de Torregarcía pasadas antes de las 10,00 horas, acompañada por la música de la Banda Municipal dirigida por José Solá Palmer, y el baile de la Agrupación Folklórica Alcazaba.

A las 12,30 horas se ha celebrado la solemne eucaristía en la ermita, presidida por el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero. Tras ella, los romeros presentes han contado con aproximadamente tres horas para poder participar en la veneración de la Virgen.

Las hermandades del Amor y la Macarena han sido las encargadas de sendos ambigús, a los que se han sumado distintos puestos de café, chocolate, churros y gofres, y los habituales puestos de venta ambulante para completar el lado más lúdico de la jornada.

Alrededor de las 16,30 horas, la patrona emprende el camino de regreso al Santuario con parada en las iglesias de El Alquián, Costacabana, La Cañada, Santa María de El Puche, ermita de San Antonio de Los Molinos, Seminario, San José del Barrio Alto, y Plaza de San Sebastián.

A partir de aquí, procesiona a hombros por la Puerta de Purchena, calle Las Tiendas (parada en la Iglesia de Santiago), Plaza Flores, Plaza San Pedro (parada en la iglesia), Siloy, Real, Gravina, Plaza Virgen del Mar, donde se realiza cada año la bendición y se canta la Salve antes de su entrada al Santuario.

Para que todo discurra con normalidad, el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias, ha establecido un dispositivo especial en el que han participado efectivos de Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, así como un veterinario municipal, sin olvidar otros servicios del Área de Cultura, de Movilidad Urbana o de la Brigada de limpieza, señalización y obras.

Además, también ha habido presencia de efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Seprona, y Cuerpo Nacional de Policía. A ellos se ha sumado una ambulancia durante todo el servicio y la coordinación en caso de activación de emergencias para gestión de más recursos se ha dispuesto, como es habitual, a través de Protección Civil de la Junta, Emergencias 112 y el 061.

Además, Surbus, empresa concesionaria del Servicio de Transporte Urbano de Almería, ha puesto a disposición de todos los usuarios el servicio de autobuses a la Romería de Torregarcía con varios trayectos y horarios especiales.