Almería cancela su 'Noche el negro' ante el luto oficial por el accidente ferroviario de Urda (Toledo)

ALMERÍA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha cancelado la celebración de la 'Noche en negro', prevista para la velada del próximo sábado, 31 de octubre, ante el luto oficial declarado por los fallecidos en el accidente ferroviario acaecido en Urda (Toledo) que se prolongará hasta la medianoche de dicha jornada.

Fuentes municipales han confirmado a Europa Press, conforme al Real Decreto publicado en BOE, la suspensión de la festividad en la que se preveían más de 30 actividades repartidas en una docena de espacios de la capital con pasajes del terror, pasacalles, conciertos, talleres infantiles y propuestas inclusivas.

El Consistorio, que tenía previsto además este jueves una junta local de seguridad a raíz de este evento, ya suspendió en 2024 también su 'Noche en negro' como consecuencia de la "catástrofe" provocada por la dana de ese año en "solidaridad con las víctimas".