Almería muestra en La Coruña su modelo de 'Ciudad Activa' como ejemplo de turismo deportivo

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha trasladado en el III Foro Urbano de España, celebrado en La Coruña, el "modelo de éxito" de 'Ciudad Activa' y la apuesta municipal por convertir la ciudad en un destino de referencia del turismo deportivo.

Durante su intervención en la mesa 'Agenda Urbana y Salud', ha explicado que el Ayuntamiento de Almería ha diseñado "un modelo de ciudad que conecta urbanismo, salud, movilidad y deporte bajo una misma estrategia: Almería, Ciudad Activa, Sostenible y Saludable".

El encuentro, organizado por el Gobierno central, se ha desarrollado durante los días 22 y 23 de octubre bajo el lema 'La Agenda Urbana Española: de la planificación a la implementación', con el objetivo de guiar a ciudades y territorios hacia un desarrollo "más sostenible, inclusivo, equilibrado y resiliente", según ha destacado el Consistorio en una nota.

En concreto, Vázquez ha participado en la mesa 'Agenda Urbana y Salud' junto a María Teresa Verdú, directora general de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y Yessica Rodríguez, teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, Fondos Europeos e Innovación del Ayuntamiento de Algeciras.

También han intervenido José Luis Borau, director de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación Once; Francisco Gutiérrez, técnico del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat; y Ester Higueras, catedrática y directora del departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

La regidora ha defendido que el deporte "es un elemento fundamental para transformar nuestras ciudades y permitir a los ciudadanos tener una salud integral", y ha destacado que los proyectos impulsados por la Concejalía de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte "ya se están traduciendo en acciones reales, visibles y medibles".

EJES DE ACTUACIÓN

Entre los principales ejes, ha subrayado "un modelo de ciudad que pone la salud en el centro". "Desde el Ayuntamiento se está creando un entorno urbano que favorece el movimiento, la convivencia y el bienestar promoviendo una ciudad caminable, ciclable y activa, fomentando hábitos saludables, inclusión y sostenibilidad ambiental", ha resaltado.

Así, "con la máxima de favorecer el deporte para todos, desde la infancia a la vejez, incluyendo personas con discapacidad o enfermedades crónicas, se está promoviendo una educación en valores y respeto desde la base deportiva, fomentando una red municipal inclusiva".

Iniciativas como 'Kilómetros recetados' o en Consejo Asesor de Deporte Inclusivo son "buenos ejemplos" de esta integración en colaboración con centros de salud, asociaciones y la Universidad de Almería (UAL).

Vázquez también ha valorado la puesta en marcha, en los dos últimos años, de programas como 'Andando y en bici al cole', 'Conoce Almería pedaleando', 'Senderos urbanos patrimoniales' o 'Almería camina por su historia', entre otras, "con el objetivo de crear cultura y comunidad activa".

"El deporte es una herramienta de bienestar y cohesión social, especialmente en mayores, personas con movilidad reducida o colectivos vulnerables. De ahí la importancia que toma el Plan de Deporte y Salud que impulsa unidades de prescripción médica de ejercicio físico y promueve la práctica al aire libre como la mejor medicina preventiva", ha trasladado.

Igualmente, ha hecho referencia a los equipamientos y espacios de práctica deportiva con los que cuenta la ciudad, donde se aprovecha el entorno natural como la playa para para la realización de deportes de arena y náuticos o la montaña y los senderos como escenarios para trail, bici o escalada.

La regidora ha destacado la realización de grandes y pequeños eventos que la ciudad de Almería y sus barrios acogen a lo largo de todo el año como son la Semana del Deporte, la Medio Maratón Ciudad de Almería, La Desértica, la San Silvestre o la iniciativa Corre en tu barrio. "Actividades que dinamizan la ciudad y promueven la participación vecinal, el voluntariado y el turismo activo", ha añadido.

"En definitiva, estamos haciendo de Almería una ciudad más activa, más humana y más sostenible. Hemos trabajado para que la salud, la sostenibilidad y la participación ciudadana se traduzcan en bienestar real", ha señalado Vázquez antes de concluir y ha asegurado que "todos estos no son proyectos aislados, sino un cambio de paradigma que significa pasar de diseñar ciudades pensadas para los coches a ciudades pensadas para las personas".