El Ayuntamiento de Almería recibe a los presidentes de los Consejos de Hermandades de Andalucía. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de Alcalde de Almería, Sacramento Sánchez, ha dado la bienvenida institucional a la ciudad a los presidentes de Agrupaciones, Consejos y Federaciones de Cofradías y Hermandades de capitales de provincia y Jerez de la Frontera en un acto celebrado este sábado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

"Andalucía no se entiende sin su Semana Santa. Su presencia en Almería simboliza la fuerza de una tradición compartida y de un movimiento que, más allá de las particularidades de cada ciudad, nos une profundamente. La Semana Santa forma parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra manera de vivir y expresar la fe, la cultura y las emociones", ha destacado Sánchez, que ha estado acompañada por la concejala del equipo de gobierno María del Mar García Lorca y por el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería, José Rafael Soto.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, Sánchez les ha trasladado que "para el Ayuntamiento de Almería, la relación con los cofrades es estrecha, sincera y comprometida ya que estamos ante el movimiento colectivo más importante, sin duda, del tejido asociativo almeriense".

"Apoyarlas significa invertir en el capital social más valioso de Almería. Por eso, el compromiso municipal con nuestra Semana Santa es firme y se traduce en hechos como la cesión del edificio del Rincón de Espronceda a la Agrupación de Hermandades y Cofradías para proporcionarles una sede céntrica y digna para garantizar que este gran motor social, cultural y espiritual pueda seguir prestando su servicio inestimable a la ciudad", ha valorado.

Asimiso, ha deseado que este encuentro "sirva para compartir experiencias, aprender de otros modelos de trabajo y fortalecer una colaboración que nos permita afrontar juntos los retos del presente y del futuro".

Por su parte, el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería, José Rafael Soto, ha agradecido la recepción por parte del Consistorio así como la "estrecha colaboración mantenida no solo en la cesión de la nueva sede, sino durante todo el año, en el día a día, para ayudar y colaborar con todos los cofrades de la ciudad".