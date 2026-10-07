Almería reivindica su vínculo con la guitarra española y el legado de Antonio de Torres con un concurso internacional

Presentación del I Concurso Internacional de Construcción de Guitarra Española 'Ciudad de Almería' en el Museo de la Guitarra 'Antonio de Torres'. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería y la Sociedad Guitarrística 'Antonio de Torres' han presentado el I Concurso Internacional de Construcción de Guitarra Española 'Ciudad de Almería', una iniciativa que busca poner en valor el legado del guitarrero almeriense Antonio de Torres y proyectar a Almería como referente internacional de la guitarra española.

El certamen nace también con el objetivo de "reivindicar el vínculo de la ciudad con la historia y evolución de este instrumento", según ha informado el Consistorio en una nota.

Durante la presentación, el concejal de Cultura, Educación, Museos y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, ha destacado que el concurso nace con la vocación de reivindicar el nombre de Almería en la historia y evolución de la guitarra española, bajo el nombre de Antonio de Torres, cuyo legado constituye una "parte esencial" de la historia cultural y artística de la ciudad.

El concejal ha subrayado que "la guitarra representa mucho más que un instrumento musical, ya que detrás de cada pieza construida artesanalmente confluyen conocimiento, tradición, sensibilidad, oficio y muchas horas de trabajo". En este sentido, ha defendido la importancia de reconocer, proteger y transmitir la cultura vinculada a la construcción artesanal de guitarras a las nuevas generaciones.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Guitarrística 'Antonio de Torres', Joaquín Carrillo, ha avanzado que la próxima semana "se iniciará la inscripción, la cual se realizará a través de correo electrónico y a través de una web que estamos preparando, específicamente, para este acto".

"Es muy importante esto que vamos a hacer, porque en España, por norma general, nunca le damos el sitio que merecen los grandes de la música; y aquí en Almería hay un grande que ha contribuido a hacer la guitarra más profesional y mejor realizada, Antonio de Torres", ha subrayado el artista Juan Carmona.

PREMIOS, INSCRIPCIÓN Y FASE FINAL

El I Concurso Internacional de Construcción de Guitarra Española 'Ciudad de Almería' estará abierto a constructores de cualquier país, nacionalidad y edad. Los instrumentos participantes deberán ser guitarras españolas construidas y acabadas íntegramente a mano por sus propios constructores.

El concurso establece un primer premio de 4.000 euros, aunque el instrumento ganador quedará en donación para el Museo de la Guitarra. Según ha explicado Carrillo, la intención es contar con "una recopilación de todos los primeros premios". El segundo premio tendrá una dotación de 2.000 euros y el tercero, de 1.000 euros.

El plazo de inscripción se cerrará a las 00,00 horas del 17 de noviembre. El certamen contempla tanto la tradición clásica como la flamenca dentro de una única categoría, con el propósito de reunir en Almería distintas perspectivas y formas de entender la construcción de este instrumento.

La iniciativa aspira además a reunir en la ciudad a guitarreros, intérpretes, investigadores y aficionados de distintos lugares.

El concurso contará con una fase de selección previa y una fase final presencial. Hasta cinco instrumentos podrán convertirse en finalistas y serán interpretados en una audición pública por intérpretes profesionales designados por el jurado.

El fallo del certamen se dará a conocer el 21 de noviembre durante un acto de entrega de premios que concluirá con un breve recital en el que se interpretarán los instrumentos ganadores.