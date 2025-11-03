Almería rinde homenaje a José Vallejo Osorno con la inauguración de su plaza en la Vega de Acá

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, hace entrega de la placa conmemorativa a los familiares de José Vallejo Osorno en el acto de inauguración de la plaza en la Vega de Acá. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha celebrado este lunes el acto institucional de inauguración de la nueva Plaza José Vallejo Osorno, ubicada entre la Avenida Adolfo Suárez y el Camino Jaúl Bajo, en la Vega de Acá.

El evento, presidido por la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, ha contado con la presencia de concejales del equipo de Gobierno, familiares, amigos y representantes de la sociedad almeriense.

La denominación de este espacio fue aprobada por unanimidad en el Pleno municipal celebrado en abril de 2024, como reconocimiento a la trayectoria profesional y humana de José Vallejo Osorno, quien fuera presidente de la Cámara de Comercio de Almería y "figura clave en el desarrollo económico e infraestructural de la provincia", según ha destacado el Consistorio en una nota.

Durante su intervención, la alcaldesa ha destacado que "esta inauguración es una nueva prueba de que Almería la hacemos a diario los almerienses, y cuando todos esos valores se reúnen en una misma persona, nuestra gratitud se transforma en iniciativas como esta".

Vallejo, nacido en Huelva y afincado en Almería desde 1973, dirigió la Compañía Sevillana de Electricidad, desde donde impulsó la electrificación de numerosos municipios de la provincia. "Gracias a Pepe, pueblos que aún se alumbraban con candiles conocieron por primera vez la electricidad", ha recordado Vázquez.

Además de su labor técnica, Vallejo fue un "firme defensor del progreso de Almería". Como presidente de la Cámara de Comercio, lideró la campaña 'Almería, sin salidas', una acción publicitaria que "visibilizó ante toda España la necesidad de mejorar las infraestructuras de la provincia". También promovió la consolidación de Expo-Agro, "contribuyendo a la proyección internacional del sector agrícola almeriense".

"La nueva plaza no solo honra su memoria, sino que se convierte en un símbolo de su legado. Queremos que este parque sea un recordatorio de que las ciudades se construyen con personas que, como Pepe, dedican su vida a hacer de su entorno un lugar más humano, más cercano y más acogedor", ha apostillado la regidora.

"UN LEGADO QUE ILUMINA ALMERÍA"

María Vallejo, hija del homenajeado, ha agradecido al Ayuntamiento de Almería, en la persona de la alcaldesa, y a todos los asistentes el reconocimiento a su padre, con especial mención al "carácter emotivo y simbólico" del acto.

José Vallejo ha sido recordado como un hombre "apasionado por Almería, a la que consideraba su tierra elegida", y como un profesional "visionario que dejó una huella imborrable en la provincia a través de su trabajo en Sevillana de Electricidad y la Cámara de Comercio".

También ha destacado su "compromiso" con el desarrollo de Almería, su impulso a proyectos como Expoagro, la plataforma solar o la electrificación de todos los pueblos de la provincia. En este punto, María Vallejo ha señalado que su padre "denunció el aislamiento de Almería cuando nadie se atrevía. Y lo hizo con coraje, con datos, con propuestas".

La familia ha compartido además anécdotas que reflejan la audacia y el amor de José Vallejo por esta tierra, como la decisión técnica que permitió celebrar la Nochevieja de 1981 con luz en Almería mientras otras regiones permanecían a oscuras.

"Este parque es más que un homenaje: es un símbolo de sostenibilidad y memoria viva, donde el legado de José Vallejo seguirá inspirando a futuras generaciones", ha asegurado la hija del homenajeado.