Almería suspende la fiesta del Orgullo en señal de respeto a la mujer asesinada por presunta violencia de género

ALMERÍA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha decido suspender la fiesta de este sábado con motivo del Día Internacional del Orgullo Lgtbi en señal de respeto al asesinato de una mujer ocurrido el pasado viernes en la ciudad, que se investiga como un presunto caso de violencia de género.

Así lo ha informado el Consistorio a través de su cuenta oficial en la red social consultada por Europa Press. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 20,10 horas, cuando el Servicio Unificado de Emergencias 112 de Andalucía recibió varias llamadas alertando de que una mujer estaba gritando que otra persona había sido agredida en una vivienda de la Travesía de San Luis, y que se podía observar sangre en la puerta. Ante esta situación, se movilizaron unidades policiales y del 061, confirmando la Policía Nacional la muerte de una mujer por apuñalamiento.

El cuerpo policial mantiene bajo custodia en un centro hospitalario al marido de la víctima, quien, aunque se encuentra fuera de peligro, está detenido por presuntamente haber matado a su esposa. Según fuentes policiales, el detenido fue ingresado tras sufrir un accidente con su vehículo en la subida a los baños de Sierra Alhamilla, circunstancia que apunta a un posible intento de suicidio. La Policía espera los resultados de la autopsia, que se realizará a lo largo del día.

Por parte de la Delegación del Gobierno, precisan a Europa Press que la mujer no constaba en el sistema VioGén, y añaden que no recaían denuncias previas sobre el arrestado. No obstante, el Ministerio de Igualdad continúa recabando datos sobre este suceso como presunto crimen machista.