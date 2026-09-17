El AMPA del IES Jaroso de Cuevas (Almería) se moviliza por la falta de espacio con el nuevo instituto aún pendiente

Familias y alumnos a las puertas de un centro educativo, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - CARLOS LUJÁN

CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del IES Jaroso de Cuevas del Almanzora (Almería) ha convocado una manifestación para el próximo 4 de octubre ante la falta de espacio en el centro, que cuenta con más de 1.300 alumnos matriculados, y para reclamar avances en la construcción de un nuevo instituto en el municipio.

Ya el pasado curso, la falta de espacio llevó al Ayuntamiento a habilitar tres aulas y talleres en los bajos de la Plaza de Abastos para unos 60 alumnos de los ciclos de Formación Profesional de Soldadura y Calderería y de Electrónica y Electricidad.

Fuentes municipales han trasladado a Europa Press que el Ayuntamiento ha completado la tramitación necesaria para localizar el suelo y adecuarlo a las condiciones requeridas por la Junta de Andalucía, y que únicamente queda un último trámite antes de formalizar la cesión de los terrenos.

Según han explicado, quedaban pendientes dos informes de la Administración autonómica que se han dado por favorables por silencio administrativo. El Consistorio sostiene así que se encuentra ya en la fase final de un procedimiento que comenzó con la búsqueda de suelo ante la falta de parcelas que reunieran las condiciones necesarias.

El Ayuntamiento adquirió en marzo de 2024 una parcela de 10.000 metros cuadrados en la zona de la Avenida Barcelona y el pasado mes de enero aprobó inicialmente una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para regularizar su uso y destinarla al futuro centro educativo.

Fuentes municipales han señalado además que durante la tramitación pidieron a la Junta que recurriera a una declaración de interés público para agilizar el procedimiento. "El ayuntamiento ha hecho lo que se le ha pedido y falta un fleco final", han indicado, al tiempo que han calificado de "insostenible" la situación del actual instituto.

El Consistorio reclama ahora a la Administración autonómica que incorpore el nuevo centro a su planificación de infraestructuras educativas para que, una vez formalizada la cesión, pueda avanzarse hacia la licitación.

Por su parte, la Junta ha trasladado a Europa Press que la Delegación Territorial de Educación afrontará la construcción del instituto cuando el Ayuntamiento "termine su trabajo", aunque no ha aclarado si la actuación está ya incluida o prevista en esa planificación.