Por Andalucía ve "insuficiente" la respuesta de Sanz y pide una comisión de investigación por el incendio de Almería

El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, comparece en el Pleno del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Por Andalucía ha anunciado este viernes que solicita la creación de una comisión de investigación en el Parlamento sobre el incendio de Los Gallardos (Almería) ante la "insuficiente respuesta" que al respecto entiende dicha coalición que ofreció el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, durante su comparecencia en el Pleno de la Cámara andaluza al respecto de este fuego que dejó 13 muertes.

Así lo ha señalado el portavoz del grupo Por Andalucía, Antonio Maíllo, en un audio remitido a los medios de comunicación, que se ha distribuido el mismo día en el que también el PSOE-A y Adelante Andalucía han anunciado que van a pedir una comisión de investigación en el Parlamento por este incendio.

El también dirigente de IU ha llamado la atención acerca de que no se han abordado en la comparecencia del vicepresidente Sanz las "tres horas de diferencia que hubo entre que la gente empezó ya a evacuarse de sus pueblos y la alerta que se dio tres horas más tarde".

Además, Maíllo ha señalado que Antonio Sanz no dio respuesta en su comparecencia "a las preguntas" que hicieron "los grupos de la oposición, también Por Andalucía, sobre la concreción de los hechos" y "la ralentización y lentitud en la respuesta desde la Delegación del Gobierno" andaluz en Almería.

El portavoz de Por Andalucía ha considerado que Antonio Sanz demostró en su comparecencia que se sentía "acorralado" y "nervioso porque sabe que ha habido errores en la gestión", y le ha afeado que "respondió con zafiedad y fuera de tono" en su réplica a los grupos de la oposición "en lugar de haber respondido a las preguntas" que le formularon, que quedaron "sin respuesta", según ha advertido Antonio Maíllo.