Antonio Orozco retrasa su concierto de este viernes en Almería para compartir con el público el partido España-Bélgica

Archivo - El cantante Antonio Orozco durante un concierto en un imagen de archivo. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El artista Antonio Orozco va a retrasar el inicio del concierto que ofrece este viernes en la Plaza de Toros de Almería para compartir con los espectadores en una pantalla gigante instalada en el mismo recinto el partido España-Bélgica del Mundial de Fútbol.

"¿Y si en vez de tener que elegir entre el fútbol o el concierto, vivimos el partido juntos?", ha propuesto el cantante en un vídeo difundido en sus redes donde ha animado a aprovechar esta "grandísima oportunidad" para compartir con sus seguidores un evento deportivo que, según ha confesado, por sus viajes casi siempre termina "viendo solo en un hotel".

Así, ha trasladado que junto con la organización del espectáculo se ha preparado una gran pantalla para ver el encuentro. "¿Te imaginas cinco o seis mil personas a grito pelado celebrando la victoria de España? Y justo después haremos el concierto de nuestra vida. ¡Va a ser una noche única!", ha animado el catalán.

Desde el inicio del Mundial, la Plaza de Toros de Almería ha ofrecido la retransmisión en pantalla gigante de los partidos que 'La Roja' ha disputado durante el torneo con acceso gratuito, si bien en esta ocasión la entrada quedará restringida y será solo para quienes cuenten con ticket para ver el concierto de Antonio Orozco.

En este sentido, la organización ha trasladado que la cita musical prevista inicialmente para las 22,00 horas quedará pospuesta hasta que finalice el partido en el que España se juega el pase a semifinales, según ha trasladado 'Siente la plaza' en sus redes.

"Retransmitimos el partido de fútbol España-Bélgica en la Plaza de Toros para que nadie tenga que elegir entre animar a La Roja y disfrutar de Antonio Orozco", han apuntado ante lo que esperan que sea "una noche inolvidable" frente a las quejas, en los mismos perfiles, de algunos asistentes que ven adentrado en la madrugada el final del concierto o que habían adquirido a mayor precio la modalidad 'early enter'.

ACTOS POR TODA LA PROVINCIA

Además de esta gran cita prevista en la capital, algunos ayuntamiento de la provincia también han organizado eventos para congregar a la afición en torno a este partido con la disposición de pantallas gigantes en espacio públicos.

Así, el Ayuntamiento de Albox ofrecerá el partido de cuartos de final en la Plaza Mayor a partir de las 21,00 horas para que "toda la afición lo viva unida". "¡Trae tu camiseta, tu bandera y toda tu energía! Hagamos que la Plaza Mayor sea el corazón de la afición y animemos juntos a nuestra selección", han animado en sus redes.

La localidad de Berja también vestirá de rojo su Plaza Porticada en una noche para compartir en familia y con amigos, con sorteos entre los asistentes y palomitas gratis de cara a disfrutar del "mejor ambiente para animar juntos a la Selección Española".

En Adra, el recinto Mare Nostrum abrirá a partir de las 20,30 horas para gozar el partido con una barra a cargo de la Hermandad del Prendimiento, toda vez que tras la cita deportiva se ofrecerá el concierto de ADN La Tentación, todo ello con entrada gratuita hasta completar aforo.

En otros municipios el partido podrá seguirse compaginado con otros eventos, como es el caso de Roquetas de Mar donde el Parque de los Bajos combinará la emisión del partido con la Ruta Burguer 04 para diseñar el "mejor ambiente".

El encuentro también se vivirá en otros espacios al aire libre como la costa en El Ejido, tanto en la Plaza del Tiburón de Almerimar como en la Plaza de la Torre de Balerma, así como en espacios climatizados como el Teatro Multiusos de Huércal de Almería.

En el caso de Níjar, el evento deportivo podrá seguirse en compañía de toda la afición en San José, toda vez que también se dispondrán pantallas para el gran público en los núcleos de Albaricoques así como en Saladar y Leche, donde este fin de semana viven sus fiestas locales.