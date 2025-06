El área de Empleo de Cruz Roja cumple 25 años con casi 60.000 inserciones laborales en Andalucía

ALMERÍA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha conmemorado este viernes en Almería el 25 aniversario de su área de Empleo, desde la que ha promovido la inserción laboral de casi 60.000 personas en Andalucía, tras atender a más de 268.000 participantes, de los cuales la mitad ha seguido itinerarios formativos para mejorar su acceso al mercado de trabajo.

La jornada, celebrada en la Escuela Municipal de Música, ha contado con ponencias y mesas redondas en torno a los retos del mercado laboral inclusivo, y ha sido inaugurada por la presidenta autonómica de Cruz Roja en Andalucía, Rosario García, y el presidente provincial de la organización, Antonio Alastrué.

"En Cruz Roja creamos oportunidades de construcción personal y social a través del empleo. Oportunidades que cambian vidas", ha declarado García, quien ha analizado el recorrido del Plan de Empleo desde su creación y ha advertido de los retos que existen en materia de inserción laboral, según ha indicado la organización en un comunicado.

"Nos enfrentamos a desafíos claros que exigen nuestra atención y compromiso: la pobreza laboral, la economía del cuidado, la lucha contra la discriminación o la apuesta por la formación adaptada a la digitalización y la inteligencia artificial", ha explicado.

Por su parte, Alastrué ha señalado que "celebramos este aniversario a nivel autonómico en Almería, y no por casualidad. Esta provincia ha sido y sigue siendo referente en innovación, inclusión y colaboración en materia de empleo".

El acto ha reunido a participantes del Plan de Empleo, voluntariado y personal de Cruz Roja, además de representantes de entidades colaboradoras, administraciones públicas y empresas.

Entre las autoridades asistentes han estado el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, el delegado territorial de Empleo de la Junta de Andalucía, Amós García Hueso, y el concejal de Integración Social del Ayuntamiento de Almería, Óscar Bleda Parrado.

El subdelegado del Gobierno en Almería, ha dado la enhorabuena a Cruz Roja por su aniversario y le ha agradecido la labor realizada en todos estos años: "Mi reconocimiento a todas las personas que han hecho posible estos 25 años de inclusión laboral en Almería y a las personas participantes, que han confiado en estos programas para dar un nuevo rumbo a sus vidas".

"La inserción no es solo un objetivo estadístico, es una transformación de vidas y requiere la implicación de todos los actores. La cooperación entre instituciones, tercer sector y empresas es más necesaria que nunca", ha señalado Martín, que ha subrayado el "compromiso firme" de la Subdelegación con estas políticas y con la labor "en ámbitos muy diversos" que realiza Cruz Roja en la provincia.

Por otro lado, la presidenta autonómica de Cruz Roja en Andalucía ha agradecido el trabajo del voluntariado, el personal técnico, las personas socias y las administraciones que han respaldado los proyectos, así como el apoyo de las empresas. "Gracias a las 15.400 empresas, y a las empresarias y empresarios que las lideran, que han colaborado con el Plan de Empleo de Cruz Roja en Andalucía desde el año 2000", ha expresado.

MESAS REDONDAS Y TESTIMONIOS DE SUPERACIÓN

Las jornadas se han desarrollado con tres mesas redondas que han abordado el panorama laboral actual y los mecanismos existentes para hacerlo "más justo e igualitario".

En la primera han intervenido María del Mar García Torres, vicepresidenta de Faecta; Eusebio Alarcón, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Almería; y Trinidad Ortega Expósito, experta en empleabilidad y emprendimiento, quienes han debatido sobre "el reto compartido de la inclusión social entre las personas con más dificultades de acceso a un empleo".

La segunda mesa ha estado centrada en las políticas públicas en materia de empleabilidad e inclusión, con la participación de Manuel Vera Márquez, director del Área de Empleo, Empresa y Fondos Europeos de la Diputación de Jaén, y Amós García Hueso, delegado territorial de Empleo de la Junta en Almería.

Además, Inmaculada López, voluntaria de Cruz Roja en Almería; Francisco García, CEO de Exportcargo Logística Integral, empresa colaboradora del Plan de Empleo; y Javier Ojeda, de la Fundación Don Bosco, han compartido experiencias sobre el acompañamiento a personas con especiales dificultades para acceder al mercado laboral.

Las historias personales también han tenido un espacio destacado en la jornada. Maygret, de origen venezolano y residente en Almería, ha participado en un proyecto de formación impulsado por Cruz Roja que le ha permitido acceder a un empleo en el sector industrial. "Cruz Roja fue un puente muy importante; lo recomiendo y lo recomendaré", ha asegurado.

Isabel, también de la provincia, ha contado cómo logró reincorporarse al mercado laboral tras formarse como administrativa. "En algún momento de nuestra vida necesitamos que nos tiendan una mano. Andar solos se hace muy difícil. Después de un tiempo buscando trabajo, sientes que no eres válida, que no estás preparada, que las tecnologías van avanzando y que estás estancada. Pero en Cruz Roja hicieron que no me sintiera sola en la búsqueda de empleo", ha relatado.

En estos 25 años, Cruz Roja ha ofrecido apoyo a personas desempleadas de larga duración, migrantes, mujeres víctimas de violencia de género, jóvenes, mayores de 45 años o trabajadores en situación precaria. Los proyectos se financian con fondos del Ministerio de Trabajo, el Fondo Social Europeo y la Junta de Andalucía, entre otras administraciones.

La organización también impulsa acciones con empresas para fomentar la diversidad y eliminar prejuicios, con una mirada puesta en la responsabilidad social y la inclusión como pilares del desarrollo laboral.