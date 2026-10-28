Armadores afean que una veterinaria impida conservar pescado de la lonja de Almería para donarlo a familias vulnerables

Archivo - Lonja del Puerto de Almería. - APA - Archivo

ALMERÍA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Armadores de Almería (Asopesca), concesionaria de la lonja de pescados y de su subasta, ha criticado que la veterinaria de la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía en Almería haya prohibido el uso ocasional de la cámara de hielo de la lonja para conservar el pescado sobrante de la subasta destinado al Banco de Alimentos.

En un comunicado, la entidad ha advertido de que esta decisión "amenaza con paralizar de forma definitiva un servicio social y solidario" que funciona desde 2007.

Asopesca ha manifestado su "profunda indignación" ante la "actitud inflexible" de la veterinaria y ha calificado la medida de "meramente administrativa e intolerante". Asimismo, ha defendido que esta labor se ha desarrollado "con éxito y de manera impecable" desde hace casi 20 años.

La asociación ha explicado que, desde la construcción del actual edificio de la lonja, las instalaciones cuentan con una cámara de frío positivo y otra más espaciosa que se mantiene a una temperatura de 12 grados bajo cero.

Esta última está destinada exclusivamente al mantenimiento de los sacos de hielo para evitar su apelmazamiento, un recurso que ha considerado "vital para que los barcos salgan a faenar y para el mantenimiento de las cajas subastadas".

No obstante, ha precisado que utiliza este espacio de forma "muy ocasional" para almacenar durante menos de 24 horas las cajas de pescado fresco que no han sido adquiridas en la subasta diaria, con el único fin de "conservarlas intactas" hasta que los voluntarios del Banco de Alimentos pasan a recogerlas.

Asopesca ha destacado que, gracias a este sistema, ha logrado canalizar más de 50.000 kilos de pescado fresco a comedores sociales, colectivos vulnerables y familias necesitadas de la provincia, como fuente de proteínas y ácidos grasos saludables.

Asimismo, ha señalado que el propio Banco de Alimentos le ha trasladado en reiteradas ocasiones su "profundo agradecimiento" por una ayuda que considera "crítica y de primera necesidad".

La entidad ha recordado que, en 2021, durante la crisis sociosanitaria provocada por la Covid-19, logró donar y conservar a través de este sistema un total de 14.000 kilogramos de pescado fresco, que sirvieron de "flotador alimentario" para miles de familias almerienses.

Según Asopesca, la veterinaria ha basado la prohibición absoluta de introducir cajas de pescado en la cámara con el argumento técnico de que las instalaciones "no disponen de autorización para la congelación".

La asociación ha aclarado que en ningún momento se realiza un proceso de congelación del pescado, sino que este se conserva durante menos de 24 horas en un espacio limpio y acondicionado.

Asopesca ha calificado esta situación de "sinsentido normativo" y de "incongruencia institucional grave", ya que, según ha explicado, en ocasiones, otros entes de la Administración han acudido a la lonja para solicitar que se guarde en esa misma cámara el pescado que decomisan en sus intervenciones. En estos casos, ha precisado que el pescado ha permanecido allí incluso varios días antes de su retirada para otros fines.

"Nos resulta doloroso e indignante que se nos obligue, muy a nuestro pesar, a detener la entrega de alimentos frescos a las familias vulnerables por un criterio técnico interpretado de forma rígida sin sensibilidad social", han añadido.

Ante esta situación, la Asociación de Armadores de Almería ha exigido una solución de "sentido común que priorice el bienestar de los ciudadanos más desfavorecidos frente a actitudes e interpretaciones burocráticas desmedidas".

(EUROPA PRESS)