Arranca la undécima Sonanta en la Universidad de Almería al compás de la clase magistral de Tomatito y José del Tomate

Tomatito y José del Tomate en los Cursos de Verano de la Universidad de Almería que acogen la undécima edición de ‘Sonanta'. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Cursos de Verano de la Universidad de Almería (UAL) acogen durante tres días la undécima edición de 'Sonanta', una clase magistral que se sitúa entre las actividades mejor valoradas por los estudiantes "y que llenará el programa de acordes flamencos". El inicio de este taller ha estado marcado por la suspensión de su "tradicional presentación oficial", una medida adoptada en solidaridad con los afectados y las víctimas del incendio de Los Gallardos.

Además, esta 'masterclass' forma parte, además, del 59º Festival de Flamenco y Danza de Almería y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Almería y la Peña El Taranto, según ha concretado el Consistorio almeriense en una nota.

La directora del curso, Carmen Hernández, ha detallado el éxito de la convocatoria de este año al explicar que la matrícula se cerró inicialmente al alcanzar los 30 alumnos y tuvo que ser ampliada debido a la alta demanda. "Mantenemos el 50 por ciento de alumnos de otros cursos anteriores, pero está muy bien esta ola nueva de gente y creo que es hasta ahora el que tiene más alumnos", ha señalado Hernández.

Asimismo, la directora ha destacado que el taller suele registrar una valoración media de diez, "un resultado impulsado por el nivel de los ponentes de primer nivel, Tomatito y José del Tomate. Dos grandes artistas y personas que comparten cada edición todo su conocimiento, con humildad y cercanía a todos los estudiantes".

Tal es la cercanía que este primer día los asistentes han tenido una visita sorpresa, dos nietos de Tomatito se han acercado a cantar y a tocar al compás de la guitarra de su abuelo. Por su parte, José Fernández 'Tomatito' afronta esta nueva edición con "mucha ilusión y muy satisfecho" con la respuesta de los más de 30 estudiantes matriculados.

"Son cariñosos y vienen a aprender y a pasárselo bien, que es importante", ha afirmado el guitarrista, quien describió la relación dentro del aula como la propia de una familia. El maestro también indicó que los alumnos muestran un "gran respeto" y aprovechan las sesiones para resolver dudas técnicas concretas, como la forma correcta de ejecutar el "rajeado".

Sobre las cualidades esenciales que debe tener un buen músico, Tomatito ha recalcado que un guitarrista flamenco "debe escuchar mucho el cante y acordarse siempre de él a la hora de inspirarse y componer". Además, ha indicado que es importante que el guitarrista "se enamore del instrumento y siempre esté aprendiendo porque un guitarrista nunca deja de aprender", ha concluido el artista, confirmando su "total disposición" para continuar liderando las futuras ediciones de este taller en su tierra.

El curso no es un curso al uso, está marcado "por la improvisación y el ritmo" que marcan los estudiantes en cada sesión en la que tienen la oportunidad de disfrutar de la técnica, conocimientos y valores de un artista, Tomatito, que es el "mejor guitarrista flamenco vivo" y el principal embajador para todo el género. Además, su hijo José del Tomate ha demostrado en todas las ediciones ser "un gran docente, a la par que ha ido creciendo como artista, ya que prepara ya su segundo disco".