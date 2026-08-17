Arrestado en El Ejido (Almería) por el destrozo de cinco coches que se grabó en vídeo y se publicó en redes sociales

Un vehículo de la Policía Nacional en El Ejido (Almería). - POLICÍA NACIONAL

EL EJIDO (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en El Ejido (Almería) a un varón de 33 años como presunto autor de un delito de daños por el destrozo de cinco vehículos aparcados en la vía pública que fue grabado por sus acompañantes como contenido que después fue difundido y viralizado en las redes sociales.

Fue la rápida llamada de un testigo a la Sala del 091 lo que permitió a los agentes llegar al lugar de los hechos en pocos minutos e interceptar al sospechoso en las inmediaciones del parking de la Banda Sinfónica El Ejido, donde se produjeron los hechos.

Según ha explicado la Comisaría en una nota, el acto vandálico tuvo lugar durante la madrugada del pasado 16 de agosto, sobre las 4,30 horas. El sonido de los golpes alertó a un vecino, quien intentó en un primer momento que el involucrado depusiera su actitud. Al no tener éxito, llamó a la policía.

Desde la sala se movilizó a varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de El Ejido. Cuando los policías llegaron a la zona localizaron a varias personas que señalaron al presunto autor, quien había abandonado el aparcamiento momentos antes. Los agentes pudieron observarlo todavía en las proximidades y procedieron inmediatamente a su interceptación e identificación.

Según los datos recabados por los agentes, el arrestado habría estado grabándose mientras causaba los daños en los automóviles. Posteriormente, personas que se encontraban con él difundieron las imágenes a través de redes sociales, donde el vídeo comenzó a circular y terminó viralizándose. El propio video constituye una prueba fehaciente de lo sucedido.

La inspección realizada por los agentes permitió localizar inicialmente varios automóviles que presentaban desperfectos. Las posteriores gestiones policiales permitieron determinar que los daños de uno de los vehículos ya existían con anterioridad, quedando finalmente cinco vehículos afectados relacionados con los hechos investigados.

Entre los desperfectos documentados figuran lunas delanteras completamente fracturadas, importantes abolladuras en techos, puertas y carrocerías, así como daños en capós y otros elementos exteriores de los vehículos.

Hasta el momento, tres de los propietarios han comparecido en dependencias policiales y han formalizado denuncia, mientras que la Policía Nacional continúa realizando gestiones para contactar con los titulares de los otros dos automóviles afectados y que puedan ejercer las acciones que legalmente les correspondan.

El detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia, Sección de Civil e Instrucción, plaza número 1 de El Ejido, mediante el procedimiento previsto para juicio rápido por delito.