Asaja Almería pide adoptar medidas antes del trasplante de cultivos para reducir la presencia del 'Thrips parvispinus'

Cultivo de pimiento en un invernadero de Almería. - ASAJA

ALMERÍA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Asaja Almería ha pedido a los productores que adopten medidas de prevención frente al 'Thrips parvispinus' durante las semanas previas al trasplante, con actuaciones de higiene, control biológico y seguimiento técnico para "reducir la presión de la plaga".

Según ha señalado la organización en una nota, la lucha contra el 'Thrips parvispinus' no comienza cuando aparecen los primeros daños visibles en el cultivo, sino durante los trabajos previos a la nueva campaña hortícola en los invernaderos.

Asaja Almería ha subrayado que "no existen soluciones aisladas ni actuaciones puntuales que permitan garantizar la ausencia de la plaga durante todo el ciclo", aunque sí una "estrategia preventiva que ayuda a disminuir su incidencia". "La diferencia está en llegar a la primavera con poblaciones controladas y no esperar a actuar cuando el problema ya está instalado", ha insistido.

El impacto de esta plaga ya se ha reflejado en la pasada campaña. Según el balance de la campaña hortícola 2025/2026 elaborado por Asaja Almería, la producción de pimiento ha descendido un 16 por ciento en toneladas respecto al ejercicio anterior.

La organización ha situado este descenso en un contexto en el que la plaga ha tenido una incidencia destacada en determinadas explotaciones y ha llegado a provocar el arranque de algunas plantaciones.

UN PROTOCOLO DE ARRANQUE QUE MARCA EL INICIO DE LA CAMPAÑA

Asaja Almería ha recordado que el arranque del cultivo anterior "constituye una fase clave para reducir la continuidad de la plaga entre campañas".

La Junta de Andalucía ha establecido medidas fitosanitarias obligatorias frente al 'Thrips parvispinus' mediante una resolución publicada en abril de 2026, que incluye un protocolo de arranque para los cultivos que pueden actuar como reservorio de la plaga.

Entre estas medidas se encuentran el cierre de bandas y ventanas antes del arranque, la instalación de trampeo masivo con placas cromáticas y la realización de un tratamiento fitosanitario previo con productos autorizados y conforme a su etiqueta.

El protocolo también contempla la comunicación previa a las explotaciones colindantes, la retirada o el picado adecuado de los restos vegetales para evitar su abandono en el campo y su traslado a plantas de reciclaje autorizadas cuando se retiren de la explotación.

Además, antes de iniciar el siguiente cultivo, la resolución contempla la limpieza y desinfección de las zonas de la estructura del invernadero que puedan actuar como reservorio, así como medidas complementarias como la solarización o la utilización de acolchados cuando las condiciones lo permitan.

Asaja Almería ha trasladado un mensaje de "tranquilidad y responsabilidad" ante la nueva campaña. "La experiencia de las últimas campañas demuestra que anticiparse es la mejor herramienta. El objetivo no es generar alarma, sino que cada explotación llegue al trasplante con el máximo nivel de preparación posible", ha indicado.

La organización ha recordado que el 'Thrips parvispinus' forma parte ya del escenario productivo y que su control requiere coordinación entre agricultores, técnicos, semilleros y todos los agentes implicados.