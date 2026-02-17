Asaja Almería pide a los agricultores informes de daños por los temporales y alerta de "graves crisis fitosanitarias"

Invernadero con daños en cubiertas y plásticos tras los temporales registrados en la provincia de Almería. - ASAJA

ALMERÍA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Asaja Almería ha pedido a los agricultores que realicen un informe detallado de los daños sufridos tras los temporales de los últimos meses para exigir "medidas urgentes", al advertir de que, más allá del viento y la lluvia, la humedad persistente provoca "graves crisis fitosanitarias" como mildiu, botritis y cangrena en cientos de hectáreas.

En un comunicado, Asaja Almería ha indicado que mantiene un "balance exhaustivo" de los daños que los sucesivos temporales han ocasionado en el sector agrario de la provincia y ha alertado de que el impacto no se limita a los destrozos visibles por viento o inundaciones, sino que las consecuencias de las lluvias persistentes "están comprometiendo seriamente la sanidad vegetal de los cultivos".

En este sentido, ha señalado que a los daños estructurales provocados por las rachas de viento de este sábado, que llegaron a superar los 100 kilómetros por hora, y a los temporales de las últimas semanas, se suma una preocupación mayor derivada de las enfermedades asociadas a la humedad acumulada.

"La falta de horas de sol y la persistencia de las precipitaciones han generado un caldo de cultivo ideal para la proliferación de patógenos", han apuntado desde Asaja.

Entre los principales problemas detectados, la organización ha destacado un incremento "alarmante" de casos de mildiu, botritis y cangrena, además de otras afecciones radiculares que "merman la capacidad productiva de las plantas".

Asimismo, ha advertido de desperfectos en cubiertas, plásticos y cerramientos que comprometen el aislamiento térmico de los invernaderos, así como de la pérdida de tejido productivo, ya que muchos agricultores se enfrentan a la necesidad de retirar plantas o tratar cultivos enteros, "lo que dispara los costes de producción en una campaña ya compleja".

Desde Asaja han hecho un llamamiento urgente a todos los agricultores afectados para que procedan a realizar un informe detallado de los daños sufridos en sus explotaciones y documenten tanto los daños en estructuras como en tejidos y cultivos. "Es necesario hacer una radiografía real y fiel de la situación del campo almeriense donde cientos de hectáreas han sido afectadas", han señalado.

La organización ha explicado que utilizará esta información para coordinar con las distintas administraciones una respuesta acorde a las pérdidas sufridas y ha recordado que la correcta peritación, el informe de daños, las fotos georreferenciadas o estar dados de alta en el Reafa son pasos "indispensables" para cualquier futura reclamación.