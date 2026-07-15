Asaja Almería reclama a Agroseguro adaptar el seguro agrario a la realidad económica actual de las explotaciones

Coliflor. - ASAJA ALMERÍA

LA MOJONERA (ALMERÍA), 15 (EUROPA PRESS)

Asaja Almería ha trasladado este miércoles 15 a Agroseguro un conjunto de propuestas de mejora para las Líneas 318 --Hortaliza al Aire Libre, Ciclo Primavera-Verano-- y 327 --Hortalizas en Ciclos Sucesivos--, con el objetivo de "adaptar el seguro agrario a la realidad económica y productiva actual de las explotaciones de la provincia".

Según ha considerado la organización en una nota, tras años de "fuertes incrementos" en los costes de producción, el seguro agrario "necesita actualizarse para no perder eficacia con herramienta de gestión de riesgos y protección".

Así, el primer bloque de propuestas se centra en la actualización de los precios unitarios máximos asegurables, que Asaja Almería considera "claramente alejados de la realidad económica de las explotaciones".

La organización ha propuesto elevar el precio de la sandía con pepitas de 0,14 a 0,21 euros por kilo y el de la sandía apirena de 0,21 a 0,30 euros por kilo. En coliflor, plantea pasar de 0,40 a 0,50 euros por kilo y en lechuga acogollada, de 0,18 a 0,28 euros por kilo.

Así, según ha explicado la organización, esta revisión permitiría que las indemnizaciones reflejen "de forma más fiel" el valor real de la producción, especialmente tras el encarecimiento del Salario Mínimo Interprofesional, los fertilizantes y otros insumos agrícolas.

Además, Asaja plantea incorporar una garantía específica para la "pérdida de calidad comercial" que sufre la coliflor al aire libre por las manchas superficiales provocadas por episodios de viento que no alcanzan el umbral indemnizable actual (80 kilómetros por hora). Aunque estos episodios "no suelen generar pérdida de producción, sí depuran considerablemente el valor comercial de la coliflor, llegando a impedir su comercialización en determinados destinos".

En contexto, conscientes del impacto económico que supondría una cobertura ilimitada, la organización propone estudiar fórmulas intermedias, como establecer un límite máximo indemnizable similar al que ya existe para la garantía de virosis en la Línea 306.

Por otra parte, el tercer bloque de propuestas responde al incremento de daños por plagas --especialmente por araña roja-- detectado en las últimas campañas en el cultivo de sandía al aire libre, un riesgo "que actualmente no cuenta con cobertura específica".

Para ello, Asaja Almería plantea dos vías posibles, incluir esta garantía dentro de la cobertura de Resto de Adversidades Climáticas, o crear una garantía adicional específica, tomando como referencia el modelo ya existente para enfermedades en tomate en la Línea 306.

En suma, desde Asaja Almería han insistido en que estas propuestas responden a "problemas reales" detectados en las últimas campañas y persiguen el objetivo de "mejorar la utilidad del seguro agrario, incrementar su atractivo para los agricultores y adaptar sus coberturas a la realidad económica y productiva actual del sector hortícola almeriense". En definitiva, la organización espera que estas propuestas sean analizadas por Agroseguro y confía en que se traduzcan en "mejoras efectivas para la campaña 2026".