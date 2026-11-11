Asempal teme que la "atípica y política" huelga pueda crear "graves perjuicios" al tejido productivo

Un comercio amanece con un cartel de huelga general en Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Almería (Asempal), Cecilio Peregrín, ha expresado su "preocupación" por los "graves perjuicios" que la huelga "atípica y política" celebrada este 11 de noviembre puede ocasionar al tejido productivo almeriense, "integrado mayoritariamente por pequeñas empresas, microempresas y autónomos".

"Las empresas no tienen en sus manos la solución al incremento de los precios de la vivienda", ha trasladado el presidente en una nota, en la que ha apuntado que los negocios "también sufren, como el conjunto de la ciudadanía, las consecuencias del encarecimiento del coste de la vida".

En este sentido, Peregrín ha incidido en que más de la mitad de las empresas de Almería "no tienen asalariados" mientras que "el 82 por ciento cuenta con menos de tres trabajadores y solo el 0,6 por ciento supera los 50 trabajadores".

Así, ha subrayado el "esfuerzo diario" que realizan las pymes y autónomos almerienses para mantener su actividad y los puestos de trabajo que generan "en un contexto de incremento de costes y dificultades para la actividad empresarial".

Peregrín confía en que el resto de la jornada "transcurra sin sobresaltos ni actuaciones coercitivas" por lo que ha hecho un llamamiento a la "prudencia" y a la responsabilidad durante las manifestaciones. Asimismo, ve "fundamental" que las diferencias de opinión "se expresen desde el respeto mutuo, sin enfrentamientos ni actuaciones que alteren la convivencia o impidan el ejercicio de los derechos de quienes deciden trabajar".

Asempal considera "escaso" el seguimiento de la huelga general en la provincia hasta las 14,00 horas, con una asistencia "generalizada" a los puestos de trabajo y una actividad empresarial desarrollada "con normalidad". En los principales sectores productivos, agricultura, transporte, construcción, turismo, hostelería, comercio, industria, mármol y servicios "no se han comunicado alteraciones significativas de la actividad".

La información recibida de empresas del Levante, Almería capital y zona metropolitana, Poniente, Almanzora, y las comarcas del interior como los Vélez confirman, según la patronal, "un seguimiento muy escaso de la convocatoria". También los polígonos industriales han mantenido su actividad habitual "sin incidencias relevantes, al igual que los negocios regentados por autónomos".

En cuanto a las incidencias, se han anotado piquetes informativos, el reparto de octavillas en centros comerciales y daños en cerraduras de establecimientos mediante la introducción de silicona. También han reconocido cierres temporales de algunos negocios.

CCOO Y UGT VEN UN SEGUIMIENTO "DISPAR"

Los sindicatos CCOO y UGT en Almería ha señalado el seguimiento "dispar" que, hasta las 10,00 horas, se ha dado de la huelga general, con piquetes informativos sin altercados. Desde ambas organizaciones han animado a la ciudadanía a participar en la manifestación convocada por la tarde para "visibilizar la situación de descontento".

En declaraciones a los medios, el secretario provincial de CCOO en Almería, Antonio Rico, se ha mostrado "contento" con el seguimiento del paro laboral en algunos sectores, ya que "se ha conseguido paralizar totalmente la recogida del aseo urbano", según ha indicado, toda vez que en el sector químico han anotado un seguimiento del "90 por ciento".

Según Rico, la huelga no habría comenzado a seguirse en el campo y en el sector del manipulado hortofrutícola hasta poco antes de las 10,00 horas. Por su parte, la secretaria general de UGT Almería, Carmen Vidal, ha explicado que al inicio de la jornada, durante la pasada madrugada, fue preciso cambiar el recorrido de algunos piquetes informativos después de que trascendiera su circuito.

En esta línea, tan solo ha apuntado una "incidencia" en calle Altamira con Policía Nacional, aunque sin arrestos ni consecuencias. Posteriormente, la Policía Nacional ha comunicado la detención de cuatro personas por sabotajes y daños en negocios inmobiliarios de la Avenida Cabo de Gata.

Vidal ha reconocido los movimientos "comedidos" durante la jornada, en la que, a diferencia de otras provincias, no se han producido cortes de autovías. Ante las expectativas de seguimiento antes de iniciar una caravana con medio centenar de vehículos, ha apuntado el "poco tiempo" que ha habido para informar de la huelga en una provincia con "la peor renta per cápita" y en la que, algunos sectores como el transporte urbano o el manipulado hortofrutícola, ya han encarado o encaran sus propias movilizaciones.

No obstante, ha animado a aquellos trabajadores que no hayan podido secundar la huelga a que se unan a la manifestación que a partir de las 17,15 horas recorrerá el centro de Almería desde la Plaza de las Velas hasta el anfiteatro de la Rambla Federico García Lorca.