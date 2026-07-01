La asociación de empresarios ve la "saturación" de la red eléctrica como un "freno" al crecimiento de Almería

El presidente de Asempal, Cecilio Peregrín, participa en la asamblea general de la confederación. - ASEMPAL

ALMERÍA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (Asempal), Cecilio Peregrín, ha advertido que la saturación de la red eléctrica es uno de los principales frenos al crecimiento de Almería, por lo que la situación de la red eléctrica se sitúa entre las "grandes prioridades estratégicas" de la organización.

Durante la reciente asamblea general de la organización empresarial, Peregrín ha apuntado que la red eléctrica "ha dejado de ser una cuestión exclusivamente técnica para convertirse en un factor determinante de competitividad territorial".

"No se trata de un problema de suministro ordinario ni de riesgo inmediato para la actividad actual, sino de la capacidad real que tiene la provincia para ampliar instalaciones empresariales, atraer nuevas inversiones, modernizar procesos, garantizar la eficiencia hídrica y aprovechar su potencial renovable", ha trasladado en una nota.

La Confederación considera que la capacidad eléctrica debe situarse "al mismo nivel que otras demandas históricas de la provincia, como el agua, las comunicaciones, el Corredor Mediterráneo o la conectividad aérea".

"Durante años hemos defendido que Almería necesita agua y comunicaciones. Hoy debemos añadir con la misma prioridad la red eléctrica, porque sin capacidad eléctrica no hay crecimiento empresarial posible", ha subrayado el presidente de Asempal.

Según el análisis elaborado por Asempal, los 67 nudos eléctricos de la provincia "registran cero MW de capacidad firme disponible para nuevos proyectos" toad vez que el 98,2 por ciento del presupuesto estatal previsto para Almería en la Planificación de la Red de Transporte 2025-2030 se destina a "regularizar compromisos pendientes de planes anteriores, sin atender la demanda nueva que la provincia requiere para crecer".

Con ello, han advertido que la "saturación" de la red eléctrica afecta de forma transversal al conjunto del tejido empresarial almeriense. "No es una reivindicación de un sector concreto ni de una zona determinada de la provincia", han aclarado para asegurar que "afecta a cualquier empresa que quiera ampliar su capacidad productiva, electrificar procesos, incorporar nueva maquinaria, mejorar su eficiencia energética o desarrollar nuevos proyectos".

Entre los sectores especialmente afectados se encuentran la industria, la agroindustria, el frío industrial, la logística, el turismo, el agua, la movilidad eléctrica, los nuevos desarrollos urbanísticos e industriales, la digitalización, los centros de datos, las energías renovables y el almacenamiento.

"SEGURIDAD HÍDRICA"

En el caso del agua, otra de las prioridades de la Confederación, Asempal advierte de que "la relación entre energía y seguridad hídrica es cada vez más estrecha".

La desalación, la reutilización, la regeneración, los bombeos, la digitalización de redes y la modernización de regadíos requieren capacidad eléctrica suficiente, por lo que la confederación defiende que agua y energía "deben planificarse de forma coordinada".

"No puede haber una estrategia hídrica ambiciosa para Almería si no se garantiza al mismo tiempo la infraestructura eléctrica que debe sostenerla", ha indicado Peregrín.

Desde Asempal han señalado que, entre los "riesgos" que no se pueden correr en Almería está el bloqueo de inversiones productivas, el freno a la modernización del tejido productivo y la pérdida de atractivo de Almería como destino empresarial.

Entre las prioridades que Asempal plantea se encuentran planificar con anticipación a la demanda empresarial; ejecutar sin más retrasos las actuaciones comprometidas; invertir en redes dimensionadas para la realidad económica y el potencial de crecimiento de Almería; liberar capacidad bloqueada por proyectos no viables; y reforzar la coordinación entre administraciones, operadores y tejido empresarial.