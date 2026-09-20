La Audiencia de Almería acelerará los juicios por delitos sexuales a partir de enero con la llegada de más magistrados

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería va a acelerar la celebración de juicios por delitos contra la libertad sexual a partir de 2027 con la llegada de nuevos magistrados, lo que permitirá la creación de nuevos tribunales con los que aumentar el número de señalamientos diarios así como a reducir los tiempos de espera para celebrar vistas orales.

"Para una víctima de una agresión sexual, cuanto antes acabe el juicio, antes se libera", ha apuntado en declaraciones a Europa Press el presidente de la Audiencia de Almería, Luis Columna, quien se ha propuesto reducir de seis meses a un mes el tiempo de espera para celebrar un juicio por delito sexual una vez que la causa se remite al tribunal encargado del enjuiciamiento.

Columna ha apuntado que el aumento de jueces que se experimentará a principios del próximo mes de enero posibilitará una reorganización de las secciones penales, con lo que se va a dar preferencia a las causas con preso así como a aquellas ligadas a los delitos sexuales.

En esta línea, la Sección Tercera, en la que se abordan la mayoría de las causas de violencia de género, va a tener seis magistrados, lo que va a permitir su división en dos subsecciones y, a la vez, señalar juicios en ella "dos veces al día" con "dos salas distintas", según ha explicado Columna.

El presidente también ha valorado la próxima incorporación de dos magistrados para asuntos civiles y la creación de una Sección Cuarta, dedicada a dicho ámbito, lo que facilitará y agilizará la resolución de asuntos. La intención, además, pasa por especializar esta nueva sección en asunto de derecho de familia.

Además de estas incorporaciones, Columna también ha destacado la creación de nuevas plazas en la Ciudad de la Justicia a partir del segundo semestre del próximo año, lo que permitirá la entrada de tres nuevas plazas en la Sección de Primera Instancia, dos plazas en la Sección Social y una plaza más en la Sección de lo Mercantil.

NUEVOS ÓRGANOS EN ROQUETAS DE MAR

El presidente ha mostrado su optimismo ante la creación de una nueva sede judicial en Roquetas de Mar, cuya construcción ya está en marcha, ante la posibilidad de desplazar hasta allí nuevos órganos con los que aprovechar el edificio "al máximo".

En esta línea, y ante la saturación que experimenta ya la sede judicial de la capital, ha expresado su intención de proponer durante el próximo año la creación de plazas para jueces de lo Social y Penal en esta demarcación, que cuenta ya con la categoría para el desempeño de magistrados.

El magistrado ha mostrado su preocupación, de otro lado, por la falta de avances para comarcalizar los juzgados de violencia de género, lo que supondría crear una plaza en El Ejido para asumir el ámbito de El Ejido y Berja, así como otra en Huércal-Overa para el ámbito levante-norte, esto es, Vera, Huércal-Overa, Purchena y Vélez-Rubio.

No obstante, confía en la implantación de nuevos juzgados a corto plazo en Berja, donde la sede judicial precisará de una reordenación, y en Vera, donde urge edificar una nueva sede puesto que ya cuenta con cuatro órganos y el quinto "no cabe ni con calzador".